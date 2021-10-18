Гороскоп на 19 жовтня для всіх знаків зодіаку: найщасливіший день місячного місяця

Гороскоп на 19 жовтня для всіх знаків зодіаку: найщасливіший день місячного місяця

Найсильніший в енергетичному плані і в зв'язку з цим найщасливіший день місячного місяця.

Талан — як у професійному, так і в особистому житті — насамперед буде супроводжувати тих, хто впевнений у своїх силах і готовий рішуче рухатися до поставленої мети. У цей час можна починати роботу над новими проєктами, брати на себе додаткове робоче навантаження, а також зізнаватися в коханні, робити пропозицію руки і серця і відповідати на неї — зрозуміло, згодою.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 19 жовтня для Овнів

Не упускайте можливості з найкращого боку показати себе перед начальством: можливо, воно недостатньо цінує вас, так що саме час виправити наявну несправедливість.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 19 жовтня для Тельців

Нападки людини, яка ставиться до вас упереджено, не варто приймати близько до серця: її думка навряд чи має для вас хоч якесь значення, так що бережіть нерви.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 19 жовтня для Близнят

Колеги-конкуренти — з великою часткою ймовірності — захочуть збити вас з робочого настрою і докладуть до цього масу зусиль, не варто йти у них на поводі і давати їм привід для задоволення собою.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 19 жовтня для Раків

Оскільки особливих трудових досягнень від вас сьогодні чекати не доводиться, займіться наведенням ладу в навколишній дійсності — від власного робочого столу до всієї планети.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 19 жовтня для Левів

Професійний успіх чекає переважно на тих, хто, незважаючи на вихідний, зможе спланувати сьогоднішній день по годинах, а ще краще — по хвилинах, це не дасть вам відволіктися на вирішення другорядних питань.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 19 жовтня для Дів

Якщо нескінченно прораховувати, як правильно і бездоганно зробити перший крок, можна взагалі розучитися ходити: досить міркувати над новим проєктом, настав час стати до його реалізації.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 19 жовтня для Терезів

День сприятливий для зміцнення професійного авторитету: не соромтеся висловлювати свої міркування щодо вирішення важливих робочих питань — вони виявляться слушними, а тому вельми цінними.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 19 жовтня для Скорпіонів

Скористайтеся можливістю виправити припущену раніше помилку або підкоригувати неправильне рішення, поки для цього ще є час — в іншому разі доведеться довго виправляти свої недоліки.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 19 жовтня для Стрільців

В цей час ви будете пожинати плоди того, що "посіяли" в попередні два-три тижні, тому нарікати в разі прикрої невдачі доведеться тільки на себе, втім, дякувати за заслужену удачу — теж.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 19 жовтня для Козорогів

Успішними будуть будь-які фінансові заходи — зокрема і ті, які пов'язані з прихильністю фортуни, і якщо грати в казино зірки вам навряд чи порадять, то купувати лотерейні квитки можна і потрібно.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 19 жовтня для Водоліїв

День сприятливий для зміни іміджу: чому б не відвідати салон краси, не порадившись зі стилістом і візажистом щодо того, яким повинен бути ваш новий образ.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 19 жовтня для Риб

Недуги, які можуть дати про себе знати в цей час, виявляться психосоматичними: вони будуть пов'язані не з фізичними, а з духовними проблемами організму, які потрібно терміново вирішувати.

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