Гороскоп на 2-3 січня для всіх знаків зодіаку: дні, коли потік космічної енергії стане ще потужнішим

21-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, зробить ще потужнішим потік космічної енергії вчорашнього дня.

Можна продовжувати розпочаті напередодні справи, скласти план майбутніх звершень, визначити стратегію й тактику досягнення поставленої мети – будь-яка діяльність виявиться успішною. Час також вдалий для романтичних стосунків – можна призначати побачення, освідчуватися в коханні, робити пропозицію руки й серця.

Овен

Не варто дослухатися до людей, які переконуватимуть вас відмовитися від власної точки зору на користь іншої – тієї, яка вам не близька: згодом про це доведеться пошкодувати.

Телець

Успіх супроводжуватиме вас у всіх професійних питаннях, тому можна братися навіть до тих справ, які здавалися вам нездійсненними – від цього часу вам вдасться легко і без зусиль впоратися з ними.

Близнята

Отримавши привабливу пропозицію нової посади з не менш приємною зарплатою – погоджуйтеся, не роздумуючи: такі подарунки доля дарує не часто, тому не можна від них відмовлятися.

Рак

Знайомства, які можуть статися цими днями, виявляться не лише приємними, а й корисними: протекція, яку може надати вам один із цих людей, сприятиме у професійних справах.

Лев

Використовуйте дар переконання і пишномовності, якими нагородять вас зірки, для того, щоб переконати у своїй правоті своїх – навіть найнепримиренніших – опонентів, а такими можуть бути не лише колеги, а й близькі.

Діва

Наскільки б насиченими у професійному плані не були ці дні, намагайтеся знайти час для друзів і родичів, особливо – похилого віку: це важливо не так для них, як для вас.

Терези

Обстоюючи свою думку, не гарячкуйте: так ви можете зробити те, що не властиве представникам вашого знака: вийти за рамки пристойності та всерйоз образити когось з учасників суперечки.

Скорпіон

З'явиться шанс відновити добрі стосунки з людиною, з якою вас розвела в різні боки прикра сварка – обов'язково скористайтеся ним, оскільки іншого такого разу може й не бути.

Стрілець

Ваша легковажність не найкращим чином позначиться як на роботі, так і на особистому житті: станьте – або хоча б спробуйте стати – серйознішими, і будете здивовані тим, як усе зміниться на краще.

Козоріг

Успіх принесуть будь-які зустрічі, які відбудуться цими днями, незалежно від того, якими – діловими чи особистими – вони будуть, тому найважливіші з них бажано призначати саме на цей час.

Водолій

В будь-якому – як професійному, так і особистому – спілкуванні необхідно бути щирими й чесними зі співрозмовником: він відчує будь-яку брехню, тоді сподіватися на вдале вирішення важливого питання не доведеться.

Риби

Визначтеся з тим, чого ви хочете досягти, і дійте: якщо почнете кидатися з боку в бік, змінюючи свою мету з однієї на іншу, зробити нічого не вдасться, а отже, час мине марно.

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