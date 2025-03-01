Гороскоп на 2 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно відмовитися від активних дій

День, коли необхідно відмовитися від активних дій у всіх сферах діяльності: сил вони вимагатимуть багато, а користі не принесуть.

На агресію з боку оточення, яка можлива в цей час – особливо зранку, краще не реагувати: по-перше, участь у сварці нікого не прикрашає, а по-друге, бумеранг, який може прилетіти в результаті, виявиться більш ніж серйозним. День також не підходить для фінансових операцій, навіть рахунок на мобільному телефоні сьогодні краще не поповнювати – гроші можуть «загубитися».

Овен

Важливо тримати під контролем своїм слова: різке висловлювання, кинуте ненароком або не до ладу, може образити близьку вам людину, а загладжувати провину перед нею доведеться довго і старанно.

Телець

Запорука успіху для вас цього дня – гарний настрій, який необхідно підтримувати всіма силами: у такому стані ви зможете переробити багато домашніх справ, після чого отримаєте повне право відпочити.

Близнята

Необхідно максимально обережно поводитися з грошима — не витрачати їх на купівлю речі, без якої ви можете обійтися, і ретельно перераховувати отриману в магазинах решту.

Рак

Необхідно ненадовго – хоча б на сьогоднішній день – відмовитися від властивої вам м'якості та поставити на місце тих, хто спробує вас образити, інакше відбитися від них не вдасться.

Лев

Цього дня потрібно відмовитися від звички виступати рефері у чужих конфліктах: велика ймовірність, що ворожі сторони помиряться, а винним у своїй сварці оголосять вас.

Діва

Займатися спортом цього дня необхідно без зайвого ентузіазму – будь-який різкий рух може стати причиною розтягнення або переламу, не варто різко піднімати тяжкості – великий ризик «потягнути» спину.

Терези

Негативні емоції, які ви можете випробувати цього дня, стануть руйнівними не стільки для тих, проти кого вони будуть спрямовані, скільки для вас самих – варто їх максимально уникати.

Скорпіон

День сприятливий для будь-якого «земного» клопоту, який упорядковує простір навколо, – починаючи від сезонних робіт у саду чи городі і закінчуючи прибиранням квартири та сортуванням вмісту шаф.

Стрілець

Не варто уподібнюватися людині, яка з якоїсь незрозумілої для вас причини захоче вас образити: ви ж не станете у відповідь на гавкіт собаки «відповідати» їй аналогічним чином.

Козоріг

Цього дня вам потрібно відмовитися від роботи, навіть якщо вона стосуватиметься винятково домашніх турбот, краще провести час, відпочиваючи в тиші та спокої, відновлюючи сили – вже завтра вони вам знадобляться.

Водолій

Не варто відчайдушно чіплятися за людину, стосунки з якою вже давно вас не тішать: краще попрощатися з нею, тим більше, що святе місце порожнім не буває – його незабаром займе хтось інший.

Риби

Енергію, яка буквально змушуватиме вас сваритися та конфліктувати, необхідно направити в мирне русло: наприклад, зайнятися наведенням ладу в домі чи своїм хобі.

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