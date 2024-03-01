Гороскоп на 2 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли все може перевернутися з ніг на голову

День радикальних змін, які можуть все в житті перевернути з ніг на голову – буквально.

Навіть якщо в чомусь вони не влаштовуватимуть нас, чинити опір не варто: однаково все складеться так, як має скластися, так що витрачати час, сили і, головне, нерви даремно не має сенсу. Необхідно також відмовитися від різкого тону і слів, які можуть когось образити: конфлікт, що почався сьогодні, затягнеться надовго.

Овен

Вдалими будуть будь-які переговори, але оскільки йдеться про вихідний день, найімовірніше, вони зачеплять не професійні, а особисті стосунки: намагайтеся помиритися з тими, з ким посварилися.

Телець

Не варто слухати поради, які може давати отоення – навіть доброзичливо налаштовані люди: вони навряд чи зможуть допомогти вам вирішити важливе питання, про тих, хто налаштований негативно, і говорити нічого.

Близнята

Небажано робити поспішні висновки з подій, що відбулися цього дня: найімовірніше, всі вони виявляться помилковими, так що має сенс трохи зачекати — як кажуть, вітер зміниться.

Рак

Займаючись домашніми клопотами, яких за тиждень накопичилося чимало, намагайтеся знайти час для близьких людей — спілкування з ними не займе у вас багато часу, але принесе багато користі, а заразом і приємних хвилин.

Лев

Не варто дослухатися до порад, які буде — у великій кількості і без прохань з вашого боку — давати вам оточення, сьогодні — втім, як і завжди — потрібно жити винятково своїм розумом.

Діва

З'ясовуючи стосунки з близькою людиною, намагайтеся не напирати, а використовувати дар переконання, яким вас сьогодні нагородять зірки: один вагомий аргумент коштуватиме сотні різких слів.

Терези

Обстоюючи свою думку, не гарячкуйте: так ви можете зробити те, що не властиве представникам вашого знака: вийти за рамки пристойності та всерйоз образити когось із учасників суперечки.

Скорпіон

Необхідно скористатися шансом відновити стосунки з людиною, з якою життя, здається, назавжди розвело вас у різні боки: не проґавте його – другий такий випадок може і не підвернутися.

Стрілець

Домовившись з кимось про зустріч, що цілком логічно вихідного дня, намагайтеся вийти з дому трохи раніше за певний час, інакше через збіг обставин ризикуєте запізнитися.

Козоріг

Як би не склалися обставини, намагайтеся зберігати спокій: він допоможе вам адекватно реагувати на будь-які слова та дії оточення, яке не таке вже й неприємне, як здається.

Водолій

Будь-яка подія, яка сьогодні відбудеться, обов'язково принесе у ваше життя щось добре і добре, навіть якщо спочатку вона здасться незначною, а в деяких випадках взагалі негативною.

Риби

Сьогодні вам варто побоюватися не так ворогів, як друзів: у перших банально не вистачить сил, щоб нашкодити вам, а ось другі легко зможуть зробити це, до того ж, керуючись добрим до вас ставленням.

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