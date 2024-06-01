Гороскоп на 2 червня для всіх знаків зодіаку: день, який потрібно присвятити відпочинку

День – на щастя, він вихідний – не варто присвячувати справам: вони не увінчаються успіхом, тож краще відпочити.

Лінощі і пасивність не засуджуються, а навпаки, всіляко вітаються. Якщо ж без роботи, незважаючи на вихідний, ніяк не обійтися, робити її треба спокійно і не поспішаючи: тільки так можна буде встигнути все заплановане і не вибитися водночас із сил.

Овен

Неприємні зауваження, які ви сьогодні можете почути від когось із оточення, бажано пропустити повз вуха, ще краще – взагалі не спілкуватися з тими, хто на них здатний.

Телець

Не варто братися за справи, які вимагатимуть у вас великої кількості енергії: оскільки її запас поступово зменшуватиметься, краще займатися вирішенням енергозберігальних питань.

Близнята

Не дозволяйте собі не лише поганих слів, а й негативних думок на адресу людей, які вас оточують: згодом ви – через тонкість своєї натури – пошкодуєте про це, але не зможете нічого виправити.

Рак

Необхідно звернути увагу на сон, який насниться цієї ночі: у ньому підсвідомість дасть вам важливу підказку щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, що склалася.

Лев

Апломб, із яким ви сьогодні вирішите праворуч і ліворуч роздавати непрохані поради, дратуватиме оточення, тому трохи скромності та стриманості вам не завадить.

Діва

Небажано порушувати чужий особистий простір, навіть якщо йдеться про близьку вам людину: подумайте про те, що їй теж колись треба відпочивати від спілкування, і дайте їй вихідний.

Терези

Справами – навіть домашніми – потрібно займатися спокійно та неквапливо – без підвищеного ентузіазму, у такому напруженому режимі легко можна буде зробити багато помилок, які вимагатимуть переробок.

Скорпіон

Перш ніж докоряти близькій людині за властиві їй недоліки, згадайте про те, що і ви не без гріха, але вас приймають такими, якими ви є – визнайте за іншими таке ж право.

Стрілець

У стосунках з коханою людиною головне – не намагатися змінити її, переробивши на свій лад: дозвольте їй бути такою, якою вона є, тоді й сваритися з нею з приводу – і без нього – не доведеться.

Козоріг

Яким би сильним не було бажання попрацювати, намагайтеся йому чинити опір: ваші сили не безмежні, тому їх необхідно відновлювати – присвятіть вихідний відпочинку.

Водолій

Навряд чи вам сьогодні вдасться добре засвоїти нову інформацію, тому від самоосвіти бажано відмовитись – краще просо почитати новий або, навпаки, старий, але добре знайомий та улюблений роман.

Риби

Зірки рекомендують вам зайнятися улюбленою справою — навести лад у будинку і, особливо, в шафах: у міру того, як речі укладатимуться однаковими, рівними стосами, в голові теж пояснішає.

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