Гороскоп на 2 грудня для всіх знаків зодіаку: день злості та невмотивованої агресії

День, коли людей опановує темна енергетика, що призводить до злості, дратівливості та невмотивованої агресії.

Такі прояви людської натури здебільшого бувають наслідком впливу на кожного з нас зовнішнього зла, від якого потрібно закритися, відмовившись від спілкування з неприємними людьми і – за можливості – практично не залишаючи стіни своєї домівки. Якщо такої можливості немає і на вулицю все ж необхідно вийти, потрібно виставити дистанцію між собою та людьми навколо, а ще краще – взагалі скоротити спілкування до мінімуму.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 2 грудня для Овнів

Відповідь на важливе запитання сьогодні може прийти до вас уві сні, тому будь-яке сновидіння вимагає серйозної уваги та грамотного тлумачення – найкраще звернутися по допомогу до сонників.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 2 грудня для Тельців

Не поспішайте відповідати згодою на пропозицію, яку вам можуть зробити сьогодні, чого б вона не стосувалася – чи професії, чи особистого життя, а якщо вас щось насторожить, то й зовсім відмовтеся від запропонованих умов.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 2 грудня для Близнят

У робочих справах не варто йти звичними – торованими – шляхами: звісно, діяти за знайомою схемою завжди простіше, але чому б вам не спробувати щось нове – результат вас здивує і порадує.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 2 грудня для Раків

День, коли ініціатива може бути покараною, тому не варто пропонувати керівництву нові ідеї: найімовірніше, воно їх відхилить, а вдруге ви до них уже не повернетеся, тож прибережіть їх до більш вдалого часу.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 2 грудня для Левів

Небажано викликати на серйозну розмову свою другу половинку: сьогодні надто велика ймовірність сварки, тому якщо розлад у стосунках не є вашою метою, зачекайте хоча б до завтра.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 2 грудня для Дів

Тривожність, яку ви відчуєте від самого ранку, на щастя, не матиме під собою реального підґрунтя: вона – не більше ніж вплив Місяця, тож потерпіть трохи – вже завтра від неї не залишиться й сліду.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 2 грудня для Терезів

Незважаючи на ваше постійне прагнення гармонізувати навколишній простір, врівноваживши в ньому позитивну й негативну енергії, не втручайтеся в чужі конфлікти – вас можуть зробити винними.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 2 грудня для Скорпіонів

Найкращі ліки від поганого настрою, який сьогодні може зіпсувати ваші стосунки з кимось із близьких вам людей – робота: що більше її буде, то швидше і легше промайне сьогоднішній день.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 2 грудня для Стрільців

Для робочого навантаження ідеально підійде перша половина дня – вам вдасться виконати всі заплановані на цей час справи, а ось пообіді можна налаштовуватися на вихідні – планувати, чим займатиметеся цими днями.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 2 грудня для Козорогів

Вирушаючи до магазину, візьміть із собою обмежену суму грошей, якої має вистачити на найнеобхідніші закупівлі – такий крок захистить вас від непотрібних і безглуздих витрат.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 2 грудня для Водоліїв

Проєкт, яким вам запропонують зайнятися знайомі чи колеги, з великою ймовірністю виявиться авантюрою, тому важливо вкрай обережно поставитися до пропозицій заробити багато грошей, нічого водночас не роблячи.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 2 грудня для Риб

Спілкуючись із людиною, яку ви погано знаєте, не поспішайте розкривати їй душу, ділячись потаємним: найвірогідніше, вона не берегтиме ваші таємниці і незабаром ви виявите, що про них стало відомо всьому вашому оточенню.

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