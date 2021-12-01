Гороскоп на 2 грудня для всіх знаків зодіаку: день гарний у всіх сенсах

Гороскоп на 2 грудня для всіх знаків зодіаку: день гарний у всіх сенсах

Спокійний та сприятливий у всіх сенсах день.

Протягом доби небажано не лише сваритися, конфліктувати та скандалити, а й просто підвищувати голос – зірки рекомендують провести його у тиші та стані умиротворення. Образи, завдані цього дня, ще довго порушуватимуть рівновагу у взаєминах між кривдниками та скривдженими.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 2 грудня для Овнів

Можна розпочинати проєкти, розраховані на тривалу перспективу, – наприклад, влаштовуватись на нову роботу, починати ремонт чи стати до будівництва нового будинку,

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 2 грудня для Тельців

Успішним обіцяє бути вирішення професійних питань – можна проводити ділові переговори з партнерами, підписувати важливі договори та укладати вигідні угоди.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 2 грудня для Близнят

Не варто не лише погано говорити про оточення, а й допускати погані думки та побажання щодо нього – бумеранг, який ще ніхто не скасовував, дуже швидко прилетить назад.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 2 грудня для Раків

Зіткнувшись з агресивно налаштованими людьми, варто проявити максимальну стриманість, а ще краще і зовсім проігнорувати їхні випади, зберігши таким чином своє здоров'я.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 2 грудня для Левів

Вітаються будь-які справи, якщо вони спрямовані на добро: благодійність, надана в цей час, не тільки принесе реальну користь, а й незабаром повернеться сторицею.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 2 грудня для Дів

Будь-який документ, який має бути підписаний у цей час, необхідно спочатку ретельно вивчити: особливу увагу потрібно звернути на текст, надрукований нерозбірливим – дрібним – шрифтом.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 2 грудня для Терезів

Напруженість, яка — з великою ймовірністю — виникне в цей день, можна — і потрібно! — знімати будь-якими доступними засобами, але найкращий результат дасть спілкування з природою — наприклад, прогулянка в парку.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 2 грудня для Скорпіонів

Найкращі ліки від зневіри, які можуть наринути в цей час, — заняття улюбленою справою: якщо хобі поки немає, саме час його знайти, почавши, наприклад, в'язати або вишивати хрестиком.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 2 грудня для Стрільців

Підтримувати настрій на високому рівні допоможе спілкування з улюбленими друзями чи близькими людьми – головне, вибрати тих, хто точно не почне дорікати чи ображати, решту краще сьогодні проігнорувати.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 2 грудня для Козорогів

Несподіваний – і незначний – прибуток, який можливий цього дня, не привід для інших фінансових операцій – вони з великою ймовірністю виявляться збитковими.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 2 грудня для Водоліїв

Небажано, не подумавши, приймати професійну пропозицію, яка можлива цього дня: перш ніж дати згоду, необхідно ретельно обмізкувати цей крок, зваживши все за і проти.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 2 грудня для Риб

Не варто нервувати з незначних приводів: вже завтра вони можуть здатися не вартими уваги, а витрачене на ці переживання здоров'я повернути не вдасться.

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