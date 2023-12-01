Гороскоп на 2 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно звертати увагу на знаки

День, коли необхідно звертати увагу на знаки, які надсилатиме людині Всесвіт.
Навіть, здавалося б, незначна деталь, якою в інший час ми знехтували б, сьогодні може мати величезне значення – необхідно взяти її до уваги. У цей час небажано їхати з дому – навіть недалека та нетривала поїздка може таїти в собі серйозні небезпеки, але, як відомо, хто попереджений, той озброєний.
Овен
Слова оточення — включаючи найближче — сьогодні необхідно ставити під сумнів: це не означає, що воно з якоїсь причини хоче вас обдурити — найімовірніше, воно саме може помилятися.
Телець
Не можна нікого обдурювати, навіть якщо вам здаватиметься, що брехня покликана допомогти людині: вона, зрештою, виявиться, а ви потрапите у вкрай неприємне становище.
Близнята
Ретельно перевіряйте інформацію, яка надходитиме в цей час: серед основного – достовірного – масиву можуть потрапити фейкові факти, які, будучи взятими до уваги, змусять вас зробити помилку.
Рак
Не варто витрачати вихідний день на вирішення робочих питань: пуття від них однаково не буде, тому ви даремно витратите час, який – як і належить у суботу – краще присвятити відпочинку.
Лев
Тим представникам знака, які зайняті підбором квартири для покупки чи оренди, не варто призначати перегляди на сьогоднішній день: враження про житло може виявитися хибним та призведе до помилки.
Діва
День несприятливий для романтичних побачень: замість приємного проведення часу – з великою ймовірністю – можна отримати сварку, яка затягнеться надовго.
Терези
Щоб поповнити організм енергією, якої він останнім часом відчайдушно потребує, можна – і потрібно – прогулятися на свіжому повітрі – у найближчому парку чи лісовому масиві.
Скорпіон
Сьогодні ви можете почути від навколишніх людей безліч компліментів, але далеко не всі вони виявляться щирими: можливо, у них буде корислива мета – важливо про це пам'ятати.
Стрілець
Лінощі, які відчують сьогодні представники вашого – активного – знака, необхідно старанно долати, інакше ви ризикуєте провести день бездарно, про що вже завтра пошкодуєте.
Козоріг
У жодному разі не можна використовувати інших людей зі своєю – корисливою – метою: можливо, ви досягнете бажаного, але людина, яка з часом дізнається правду, може вам цього не пробачити.
Водолій
Порозуміння з людьми, які перебувають поруч – сьогодні ними будуть рідні, друзі та сусіди – досягти не вдасться, що може стати причиною погіршення стосунків, так що спілкування потрібно звести до мінімуму.
Риби
Важливо звернути увагу на те, що дратуватиме вас в інших людях – саме ці якості ви на підсвідомому рівні не приймаєте у самих собі, але не можете – чи не хочете – у цьому зізнатися.
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