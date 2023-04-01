Гороскоп на 2 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна позбутися вантажу минулих років

Зустріч із минулим, яка ймовірна цього дня, допомагає людині позбутися вантажу минулих років, який тисне на плечі важким тягарем.

Особливо сказане вище торкнеться взаємин із близькими – чи не дуже – людьми, які застигли у стані статус-кво. Схоже, настав час повернути до життя "справи давно минулих днів" і розставити крапки над "і", щоб або продовжити стосунки з цією конкретною людиною, або назавжди завершити їх.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 2 квітня для Овнів

Сьогодні представникам вашого знака можна – хоча б на якийсь час – забути про оточення, а подумати про себе – приділити увагу своєму душевному, а заразом і фізичному стану.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 2 квітня для Тельців

Сьогодні – втім, як і завжди – необхідно зважувати кожне своє слово: перебуваючи в стані роздратування, ви легко можете наговорити того, про що згодом сильно шкодуватимете.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 2 квітня для Близнята

Ваші доброзичливість і товариськість сьогодні знадобляться вам як ніколи: люди, що оточують вас, будуть потребувати душевного тепла і уваги — не соромтеся їм їх дарувати.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 2 квітня для Раків

Не варто заглиблюватися у спогади, навіть якщо вони будуть дуже приємними: таким чином ви ризикуєте загубитись у часі та підійти до подій сьогоднішнього дня за мірками вчорашнього.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 2 квітня для Левів

Вам дуже важко у когось просити пробачення – ваша королівська гідність, як правило, перешкоджає цьому, але сьогодні визнання своєї провини виявиться єдиним способом помиритися з близькою людиною.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 2 квітня для Дів

Розуміння того, як правильно вибудовувати подальші стосунки з близькою людиною, яке довгий час не складалося у вашій свідомості, прийде до вас начебто само собою – точніше, від зірок.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 2 квітня для Терезів

Вам сьогодні бажано максимально відгородитись від навколишнього світу – скоротити спілкування, оминати місця масового скупчення людей: це дасть вам можливість уникнути прикрих конфліктів та сварок.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 2 квітня для Скорпіонів

Не намагайтеся довести комусь свою правоту: по-перше, вам це все однаково вдасться, а по-друге, залиште іншій людині право на власну точку зору – всі не можуть однаково думати.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 2 квітня для Стрільців

Необхідно скористатися можливістю вивести на новий – ближчий – рівень стосунки з кимось із важливих для вас людей: від цього часу ви почнете краще розуміти одне одного.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 2 квітня для Козорогів

Серед ідей, які сьогодні будуть спадати вам на думку, трапляться по-справжньому варті – намагайтеся їх якось зафіксувати, щоб не забути: найкраще – записати для пам'яті.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 2 квітня для Водоліїв

Намагайтеся сьогодні чимось потішити близьких вам людей – рідних, друзів, співробітників: приділіть їм час, подаруйте хоча б невеликі сувеніри: їхня подяка не матиме меж.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 2 квітня для Риб

Бажання зайнятися якимось видом творчості вдало збігатиметься з енергіями дня, які всіляко вітатимуть креатив: навіть скромне хобі дасть можливість створити справжній витвір мистецтва.

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