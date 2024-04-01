Гороскоп на 2 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна зіткнутися зі злістю та агресією

День негативної енергетики, головним проявом якої можуть стати злість та агресія з боку людей навколо.

Такий фактор може стати своєрідним викликом, з яким необхідно впоратися, щоб не зіпсувати собі день – інакше будь-які плани виявляться нездійсненними. Неприємну інформацію, яка може надійти в цей час, не варто брати близько до серця – вже завтра її буде викрито, тож навіщо даремно витрачати нервові клітини.

Овен

Хтось із вашого оточення – зокрема й близького – захоче вивести вас на сплеск негативних емоцій: намагайтеся проігнорувати його слова та дії – нікому не давайте можливості підживитися вашою енергією.

Телець

Будь-які питання – як професійної, так і особистої якості – необхідно вирішувати мирно, інакше зіпсовані таким чином взаємини згодом важко буде налагодити.

Близнята

Від зустрічей з друзями або родичами, навіть якщо вони були заплановані заздалегідь, краще відмовитися, якщо, звісно, ви не хочете посваритися з ними з далекосяжними наслідками.

Рак

Терапевтичний вплив на вашу душу матиме природа: навіть прогулянка в найближчому парку позитивно вплине на настрій, а ще погода. І пора року для цього зараз максимально сприятлива.

Лев

Спілкування з токсичними людьми, навіть якщо його не уникнути, бо вони є колегами чи діловими партнерами, необхідно скоротити до мінімуму – знайти консенсус однаково не вдасться.

Діва

Велика ймовірність того, що жалісливі історії, які розповідатимуть вам люди, що звертаються по допомогу, виявляться, м'яко кажучи, брехливими, тому не варто сприймати їх за щиру правду.

Терези

Не варто відкрито висловлювати свою думку, яка може викликати невдоволення вашого оточення: переважно це стосується дописів у соціальних мережах, але й реальне спілкування не менш небезпечне.

Скорпіон

Не варто втручатися в конфлікти, які не мають до вас безпосереднього стосунку: відновити справедливість вам однаково не вдасться, а ось нажити несподіваних ворогів можна буде цілком.

Стрілець

Навіть якщо сьогодні у вас з'явиться привід для святкування, від алкоголю необхідно відмовитися: під його впливом можна сказати і – що ще небезпечніше – зробити щось таке, що завдасть серйозної шкоди репутації.

Козоріг

Вирішення професійних питань, незважаючи на розпал робочого тижня, краще відкласти на завтра, сьогодні ж зірки наполегливо рекомендують відпочити, щоб відновити сили, які вичерпуються.

Водолій

День ідеально підходить для наведення ладу у всьому – в оселі, в шафах, на робочому столі, в документах: погодьтеся, у вас там зараз повна плутанина, яку просто необхідно ліквідувати.

Риби

Виказавши чужу таємницю – навмисно чи випадково, – ви завдасте шкоди не лише тому, кому вона належить, а й собі: навряд чи хтось захоче зв'язуватися з людиною, яка не вміє – чи не хоче – зберігати секрети.

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