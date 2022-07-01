Гороскоп на 2 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли будь-який вчинок може порушити всесвітню рівновагу

Гороскоп на 2 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли будь-який вчинок може порушити всесвітню рівновагу

День, коли кожній людині – хоче вона того чи ні – доведеться обирати, на боці чого вона перебуває – добра чи зла.

Будь-який – навіть найнезначніший – вчинок може порушити всесвітню рівновагу, схиливши чашу терезів на той чи інший бік, тому важливо замислюватися над наслідками кожної своєї дії. Незважаючи на це все, час сприятливий для вирішення будь-яких професійних і бізнес-завдань, тож не варто втрачати рідкісний шанс досягти успіху як у першому, так і в другому разі.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 2 липня для Овнів

Будьте уважні до сновидінь цієї ночі – у їхньому сюжеті може мітитися відповідь на важливе життєве запитання, головне, прокинувшись вранці, не забути його, а потім правильно витлумачити.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 2 липня для Тельців

Який би вчинок не зробила близька вам людина, постарайтеся не робити поквапних висновків: насправді, все може бути зовсім не так, як видаватиметься вам на перший – поверхневий – погляд.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 2 липня для Близнят

Велика ймовірність появи у вашому житті людини з минулого, яка, цілком можливо, має свою – корисливу – мету: обережність стосовно неї вам не завадить.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 2 липня для Раків

Не варто звертати уваги на зауваження та натяки, які можуть робити недоброзичливо налаштовані люди: їхні слова – не більше, ніж відображення їхніх власних проблем, до вас вони не мають жодного стосунку.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 2 липня для Левів

Навіть якщо вас нічого серйозно не турбує, зверніться по консультацію до свого лікаря: пам'ятайте, що будь-яку недугу набагато легше попередити на ранній стадії, ніж згодом лікувати.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 2 липня для Дів

Нездужання, яке може спіткати вас у цей день, найімовірніше, обумовлене втомою: останнім часом ви багато працювали, тож для початку потрібно дозволити собі відпочинок – хоча б пів дня.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 2 липня для Терезів

З'ясування стосунків із близькою людиною цього дня приречене на невдачу з банальної, але, на жаль, поширеної причини: вам не вдасться почути одне одного, тож серйозну розмову краще відкласти.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 2 липня для Скорпіонів

День сприятливий для того, щоб провести його в колі своєї сім'ї: ви отримаєте задоволення від спілкування одне з одним, особливо це стосується дітей та літніх родичів.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 2 липня для Стрільців

Від самого ранку вас може накрити відчуття безнадійності, коли здаватиметься, що всі зусилля, докладені вами в особистих стосунках, були марними, та до полудня воно, на щастя, вже мине.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 2 липня для Козорогів

Сварка з близьким другом, яка станеться з будь-якого – навіть найменшого – приводу, може зруйнувати багаторічні добрі стосунки, тож бажано її уникнути.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 2 липня для Водоліїв

Можна розпочинати важливу справу, до якої ви готувалися довго і наполегливо: кращого збігу обставин для початку цього проєкту вам не знайти – скористайтеся ними, і ви відчуєте себе переможцем.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 2 липня для Риб

Енергію, якої сьогодні вистачатиме, зірки рекомендують спрямувати в мирне русло – наприклад, на домашню роботу, тим паче, що озброївшись таким чином, ви зможете зрушити гори.

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