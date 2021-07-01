Гороскоп на 2 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли необхідно дотримуватися обережності

День, коли навколишній простір буде підказувати людині, як жити далі — головне, звертати увагу на його підказки.
Енергетичний потік, який керує нашим життям, в цей час змінює знак "плюс" на "мінус", через що необхідно дотримуватися обережності в ситуаціях, які можуть нести в собі небезпеку. Найкраще заняття дня — навчання, знань ніколи не буває багато.
Овен (21.03 — 20.04)
Гороскоп на 2 липня для Овнів
Не варто розкривати всі свої секрети малознайомим людям — невідомо, як вони розпорядяться отриманими знаннями, цілком можливо, що вони — свідомо чи несвідомо — заподіють їм шкоди.
Телець (21.04 — 21.05)
Гороскоп на 2 липня для Тельців
День сприятливий для добрих справ: потрібно допомагати тим, хто попросить і — особливо! — тим, хто не попросить вас про це, вони особливо сильно потребують підтримки — як моральної, так і матеріальної.
Близнята (22.05 — 21.06)
Гороскоп на 2 липня для Близнят
Не варто надто захоплюватися рішенням чужих проблем: поки ви будете брати активну участь в житті інших людей, у вашому власному може скластися ситуація, яка вимагатиме термінового вирішення.
Рак (22.06 — 22.07)
Гороскоп на 2 липня для Раків
Знання і — особливо — досвід, накопичені вами до цього часу, досягли тієї межі, після якого необхідно ділитися ними з оточенням: знайдіть можливість провести відповідні тренінги або семінари.
Лев (23.07 — 21.08)
Гороскоп на 2 липня для Левів
Важливо спостерігати за оточенням, слухати і запам'ятовувати те, що воно говорить: це дозволить зробити важливі висновки щодо його справжнього, а не показного до вас ставлення.
Діва (22.08 — 23.09)
Гороскоп на 2 липня для Дів
Не допускайте недомовленостей у взаєминах із близькою вам людиною: вони можуть прийняти вигляд омани, а це не найкращим чином позначиться на вашому спільному майбутньому.
Терези (24.09 — 23.10)
Гороскоп на 2 липня для Терезів
Не будучи впевненими в тому, що зможете зберегти свої секрети, не починайте розмови з людиною, якій не довіряєте — ви можете ненароком видати їй відомості, які хотіли б залишити в таємниці.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Гороскоп на 2 липня для Скорпіонів
Важлива інформація, володарем якої ви можете стати в цей час, згодом може стати в пригоді вам — особливо у розв'язанні професійних питань, тому необхідно її запам'ятати.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Гороскоп на 2 липня для Стрільців
День перевірить, чи вмієте ви берегти чужі таємниці чи ні: не поспішайте розповідати іншим про те, що людина повідомила вам у пориві відвертості — це може призвести до неприємних наслідків.
Козоріг (22.12 — 20.01)
Гороскоп на 2 липня для Козорогів
Незважаючи на те, що для досягнення заповітної мети залишилося зробити всього кілька кроків, сьогодні не дуже вдалий для цього час — краще зробити перерву і відпочити, зайнявшись улагоджуванням дрібних справ.
Водолій (21.01 — 18.02)
Гороскоп на 2 липня для Водоліїв
День несприятливий для серйозних справ професійної властивості — домогтися в них успіху все одно не вдасться, тому краще присвятити його відпочинку — зрозуміло, якщо є така можливість.
Риби (19.02 — 20.03)
Гороскоп на 2 липня для Риб
Якщо ви хочете отримати від кого-то правдиву відповідь на запитання, зробіть це сьогодні: людина, з якою ви заведете розмову, просто не зможе вам збрехати — так вже стануть зірки.
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