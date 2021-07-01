Гороскоп на 2 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли необхідно дотримуватися обережності

Гороскоп на 2 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли необхідно дотримуватися обережності

День, коли навколишній простір буде підказувати людині, як жити далі — головне, звертати увагу на його підказки.

Енергетичний потік, який керує нашим життям, в цей час змінює знак "плюс" на "мінус", через що необхідно дотримуватися обережності в ситуаціях, які можуть нести в собі небезпеку. Найкраще заняття дня — навчання, знань ніколи не буває багато.

Овен (21.03 — 20.04)

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Гороскоп на 2 липня для Овнів

Не варто розкривати всі свої секрети малознайомим людям — невідомо, як вони розпорядяться отриманими знаннями, цілком можливо, що вони — свідомо чи несвідомо — заподіють їм шкоди.

Телець (21.04 — 21.05)

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Гороскоп на 2 липня для Тельців

День сприятливий для добрих справ: потрібно допомагати тим, хто попросить і — особливо! — тим, хто не попросить вас про це, вони особливо сильно потребують підтримки — як моральної, так і матеріальної.

Близнята (22.05 — 21.06)

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Гороскоп на 2 липня для Близнят

Не варто надто захоплюватися рішенням чужих проблем: поки ви будете брати активну участь в житті інших людей, у вашому власному може скластися ситуація, яка вимагатиме термінового вирішення.

Рак (22.06 — 22.07)

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Гороскоп на 2 липня для Раків

Знання і — особливо — досвід, накопичені вами до цього часу, досягли тієї межі, після якого необхідно ділитися ними з оточенням: знайдіть можливість провести відповідні тренінги або семінари.

Лев (23.07 — 21.08)

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Гороскоп на 2 липня для Левів

Важливо спостерігати за оточенням, слухати і запам'ятовувати те, що воно говорить: це дозволить зробити важливі висновки щодо його справжнього, а не показного до вас ставлення.

Діва (22.08 — 23.09)

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Гороскоп на 2 липня для Дів

Не допускайте недомовленостей у взаєминах із близькою вам людиною: вони можуть прийняти вигляд омани, а це не найкращим чином позначиться на вашому спільному майбутньому.

Терези (24.09 — 23.10)

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Гороскоп на 2 липня для Терезів

Не будучи впевненими в тому, що зможете зберегти свої секрети, не починайте розмови з людиною, якій не довіряєте — ви можете ненароком видати їй відомості, які хотіли б залишити в таємниці.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

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Гороскоп на 2 липня для Скорпіонів

Важлива інформація, володарем якої ви можете стати в цей час, згодом може стати в пригоді вам — особливо у розв'язанні професійних питань, тому необхідно її запам'ятати.

Стрілець (23.11 — 21.12)

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Гороскоп на 2 липня для Стрільців

День перевірить, чи вмієте ви берегти чужі таємниці чи ні: не поспішайте розповідати іншим про те, що людина повідомила вам у пориві відвертості — це може призвести до неприємних наслідків.

Козоріг (22.12 — 20.01)

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Гороскоп на 2 липня для Козорогів

Незважаючи на те, що для досягнення заповітної мети залишилося зробити всього кілька кроків, сьогодні не дуже вдалий для цього час — краще зробити перерву і відпочити, зайнявшись улагоджуванням дрібних справ.

Водолій (21.01 — 18.02)

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Гороскоп на 2 липня для Водоліїв

День несприятливий для серйозних справ професійної властивості — домогтися в них успіху все одно не вдасться, тому краще присвятити його відпочинку — зрозуміло, якщо є така можливість.

Риби (19.02 — 20.03)

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Гороскоп на 2 липня для Риб

Якщо ви хочете отримати від кого-то правдиву відповідь на запитання, зробіть це сьогодні: людина, з якою ви заведете розмову, просто не зможе вам збрехати — так вже стануть зірки.

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