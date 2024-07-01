Гороскоп на 2 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли спалахуватимуть сварки й конфлікти

День яскраво вираженої негативної енергетики, протягом якого суперечки – і, як наслідок, сварки й конфлікти – спалахують з будь-якого приводу.

Моральні – а часом і фізичні – сили, які вони відберуть, вважатимуться втраченими, хоча їх можна було б застосувати на корисніші – як професійні, та і господарські чи побутові – справи. Необхідно уникати зайвих – особливо порожніх – витрат: все, що буде придбано в цей час, буде або викинуто, або – через непотрібність – залишиться припадати пилом на полицях шаф. Також якими б серйозними не були наші досягнення, не варто ними хизуватися – можна наврочити.

Овен

День, коли не варто ухвалювати важливі рішення – найімовірніше, вони виявляться помилковими і, що особливо неприємно, спричинять цілий ланцюг небажаних подій – потрібно їм запобігти.

Телець

Дійсно важливі про'кти, навіть якщо вони були заздалегідь призначені на цей день, краще перенести на інший час – сьогодні надто велика ймовірність того, що вони виявляться провальними.

Близнята

Справи, які мають для вас особливе значення, потрібно запланувати на першу половину дня – пообіді обставини не сприятимуть активним діям, а тому вони стануть марним витрачанням сил.

Рак

Успіх чекатиме на тих представників знака, хто протягом дня чергуватиме режим праці й відпочинку, причому останній цілком може стати зміною роду діяльності – це нічим не гірше за бездіяльність.

Лев

Сьогодні важливо подбати про своє здоров'я: варто пам'ятати про те, що всіх справ не переробиш, тож немає нічого поганого в тому, щоб відпочити та відновити сили, навіть якщо йдеться про початок робочого тижня.

Діва

Ділові зустрічі цього дня потрібно проводити лише в разі нагальної потреби, якщо ж її немає, краще перенести їх на інший час – сьогодні переговори проходитимуть вкрай складно.

Терези

У стосунках із коханою людиною важливо не розгойдувати "маятник", то нагнітаючи напруженість, то послаблюючи її: в один – не найприємніший – момент повернутися від поганого до хорошого вже не вдасться.

Скорпіон

Тим представникам знака, які хочуть встигнути переробити за день купу справ, зірки радять заздалегідь скласти докладний план і ретельно його дотримуватися, тоді вдасться уникнути непотрібних затримок.

Стрілець

Не варто планувати на сьогоднішній день важливі професійні справи – зосередитися на них однаково не вдасться, тому найкращий спосіб провести час із користю – наприклад, навести лад у документах.

Козоріг

Вкрай обережними необхідно бути з фінансами: гроші сьогодні потрібно витрачати з обачністю, а серйозні угоди та контракти і зовсім не укладати.

Водолій

До вирішення будь-якого завдання – передусім творчого, але і звичайні, наприклад, побутові, не стануть винятком – треба підходити з креативного боку, тоді вихід з нього виявиться швидким і легким.

Риби

Небажано з'ясовувати стосунки з близькою людиною, бо замість спокійної та виваженої розмови обидві сторони можуть зірватися на крик і скандал, а це, як ви розумієте, шлях у нікуди.

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