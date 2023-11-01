Гороскоп на 2 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно залишити осторонь сумніви

День, коли треба активно діяти, залишивши осторонь будь-які сумніви та роздуми.

Особливо успішними, на думку зірок, будуть фінансові питання, які можна – і потрібно! — вирішувати. Рекомендується також, не гаючи часу даремно, звертатися до керівництва з проханням збільшити розмір заробітної плати або дати можливість обійняти нову – більш перспективну та впливову – посаду, яка давно є важливою метою.

Овен

У всіх сферах життя і діяльності необхідно рухатися вперед, не оглядаючись назад: будь-який спогад про минуле позбавить вас енергії, необхідної для досягнення мети, пов'язаної із майбутнім.

Телець

Можна ставати до реалізації будь-якого професійного проєкту — він буде буквально приречений на успіх, головне, визначитися з метою, яку ви поставите перед собою, і розробити стратегію її досягнення.

Близнята

День, коли можна дозволити собі частку ризику, щоправда, з однією умовою: всі наслідки повинні бути ретельно прораховані, інакше замість прибутку, на який ви розраховуєте, можна отримати збиток, який вам ні до чого.

Рак

Будь-які фінансові операції обіцяють бути успішними, тому бажано приурочити їх саме до цього дня – вже завтра обставини зміняться і досягти поставленої мети буде важче.

Лев

У роботі важливо визначитися з пріоритетними напрямками діяльності – це дозволить зробити те, що має першорядне значення, і відкласти на якийсь час те, що може зачекати: на все вас просто не вистачить.

Діва

Наскільки важливими не були б професійні завдання, які доведеться вирішувати сьогодні, необхідно дотримуватися режиму праці та відпочинку, інакше легко можна буде знесилити.

Терези

Перш ніж взятися за роботу над важливим і довгостроковим проєктом, зважте свої сили і ставайте до роботи тільки в тому разі, якщо будете впевнені: ви впораєтеся з поставленим перед вами завданням.

Скорпіон

Можна ставати до роботи над проєктом, до реалізації якого ви готувалися давно і наполегливо: сьогодні нарешті складуться сприятливі умови для початку втілення його в життя.

Стрілець

Не варто брати участь у заході, до якого у вас не лежить душа — найімовірніше, інтуїція вас не обдурює: він виявиться сумнівним, а ви незабаром подякуєте собі за своєчасну пильність.

Козоріг

Не варто намагатися тримати під контролем усі події, що відбуваються у вашому житті: так, вчепившись за синицю в руці, ви цілком можете прогаяти журавля в небі, точніше, рідкісний доленосний шанс.

Водолій

Торгувати сьогодні можна навіть тим, хто є далеким від цієї діяльності: найкраще продавати предмети власної праці – якщо вони сподобаються покупцям, недалеко буде і до створення власного бренду.

Риби

Ті, хто давно й наполегливо працював над якимось проєктом, сьогодні пожинатимуть результати своєї праці: на солідну винагороду, а можливо, і нову посаду ви цілком можете розраховувати.

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