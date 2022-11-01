Гороскоп на 2 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли сили зла активізуються

День має в астрологів репутацію непростого – причиною всього є активізація сил зла, які в цей час, умовно кажучи, піднімають голову.

Вони можуть завдати серйозної шкоди кожній людині, тому рекомендується бути пильними й обережними. Небажано приймати важливі рішення – особливо під впливом хвилини, вірити на слово малознайомим людям і тим більше йти у них на поводі, потурати своїм слабкостям і взагалі робити те, про що вже завтра – з великою ймовірністю – доведеться пошкодувати.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 2 листопада для Овнів

Не варто звертати уваги на сни, які можуть приснитися вам цієї ночі: хоч би яким жахливим був їхній сюжет і неприємним – "післясмак", до реальності вони не матимуть жодного стосунку.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 2 листопада для Тельців

Негативні емоції, які ви можете відчувати цього дня, необхідно придушувати всіма можливими способами: вони несприятливо позначаться насамперед на вас і лише згодом – на вашому оточенні.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 2 листопада для Близнят

Не варто переносити напруження, яке може "накривати" вас від самого ранку, на інших людей – особливо близьких: поганий настрій спаде пообіді, а стосунки зіпсуються всерйоз і надовго.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 2 листопада для Раків

Небажано звалювати на себе обов'язки, які повинні виконувати ваші колеги: потураючи їм, ви зіткнетеся з тим, що вони завантажуватимуть вас роботою постійно – умовно кажучи, сядуть на голову і звісять ноги.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 2 листопада для Левів

Прислухатися сьогодні потрібно лише до критики близьких вам людей – у ній справді буде зерно істини, а от зауваження тих, чия думка не має для вас жодного значення, можна пропустити повз вуха.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 2 листопада для Дів

Намагайтеся не ставати на один рівень із людьми, які хотітимуть втягнути вас у конфлікт: відповідаючи агресією на агресію, ви програєте суперечку, тоді як проігнорувавши недоброзичливі випади – виграєте.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 2 листопада для Терезів

Професійний перепочинок, який ви отримаєте сьогодні, бажано витратити на наведення ладу в ділових паперах – найімовірніше, ви давно цього не робили, а отже, нелегко буде одразу знайти потрібний документ.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 2 листопада для Скорпіонів

Спілкування з близькими рекомендується скоротити до мінімуму – особливо це стосується порожніх розмов, які заберуть час, не давши нічого натомість – зосередьтеся на діловому спілкуванні.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 2 листопада для Стрільців

Як би вам не хотілося розслабитися і провести день у бездіяльності, необхідно зусиллям волі змусити себе працювати: потрібно скористатися вдалим збігом обставин, що склався у професійній сфері.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 2 листопада для Козорогів

Не хвилюйтеся з приводу тривожних думок, які можуть долати вас цього дня: до реальності вони не мають жодного стосунку, бо є просто негативним впливом Місяця.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 2 листопада для Водоліїв

Події сьогодні важко спрогнозувати і неможливо передбачити, тому потрібно бути готовими до будь-яких сюрпризів і несподіванок, тим більше, що більшість із них виявляться приємними.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 2 листопада для Риб

Важливо уникати конфліктів, які вируватимуть навколо вас, особливо якщо вони не матимуть до вас безпосереднього стосунку: ризикуєте не лише даремно витратити нерви, а й зіпсувати собі репутацію.

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