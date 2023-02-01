Гороскоп на 2 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто згадувати минулі образи

День несприятливий для починань, навіть якщо вони давно планувалися саме на цей час.

Натомість можна продовжувати роботу над уже розпочатими проєктами, особливо якщо вони – так чи інакше – стосуються творчості. У стосунках із близькими людьми не варто згадувати образи, які залишилися далеко в минулому: відновити справедливість, навіть якщо вона була порушена, однаково не вдасться, а ось зіпсувати стосунки можна буде легко.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 2 лютого для Овнів

Одна з подій сьогоднішнього дня може підштовхнути вас до переоцінювання всього свого попереднього життя, і не варто цього боятися: аналіз колишніх вчинків допоможе вам уникнути помилок у майбутньому.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 2 лютого для Тельців

Важливе рішення, яке вам треба ухвалити сьогодні, не стане для вас спонтанним – ви вже давно все продумали і визначилися з відповіддю, тож тепер треба лише одне: озвучити його.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 2 лютого для Близнят

Сьогодні вам випаде нагода поглянути на себе збоку: поведінка когось із людей у вашому оточенні наштовхне вас на роздуми про те, що ви робите не так, а заразом підкаже, як виправити помилки.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 2 лютого для Раків

Не варто робити зауваження людям навколо, а також давати поради, про які вас не просять: велика ймовірність зіткнутися з людиною, яка неадекватно відреагує на вашу критику.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 2 лютого для Левів

Представникам вашого знака, які звикли у всіх питаннях вважати себе істиною в останній інстанції, непогано було б поцікавитися думкою інших: вас може здивувати її переконливість.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 2 лютого для Дів

Яким би привабливим у ваших очах не було недавнє минуле, настав час звільнитися від нього: не зробивши цього, ви не зможете дивитися в майбутнє, де на вас чекає багато захопливих подій.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 2 лютого для Терезів

Намагайтеся відмовитися від порожніх розмов, до яких схилятимуть вас близькі: захопившись ними, ви втратите багато часу й енергії, а надвечір зрозумієте, що майже нічого не встигли зробити.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 2 лютого для Скорпіонів

Сьогодні є сенс викликати близьку людину на відверту розмову: останнім часом ви припинили розуміти одне одного, тому варто нарешті з'ясувати причину непорозумінь і розставити всі крапки над "і".

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 2 лютого для Стрільців

Несподіваний дзвінок від людини з минулого життя, крім приємних спогадів, наштовхне вас на цікаву думку щодо того, як можна вирішити важливе життєве питання.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 2 лютого для Козорогів

Не варто хапатися за всі справи одразу, оскільки так ви гарантовано заплутаєтеся і нічого не встигнете: визначтеся з найважливішими, а до решти беріться, поступово завершуючи попередні.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 2 лютого для Водоліїв

Не варто перейматися тим, що вже минуло – повернутися туди вам однаково не вдасться, та це й не потрібно: зірки радять вам звернути увагу на події сьогоднішнього дня – тут є над чим попрацювати.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 2 лютого для Риб

Вантаж негативу, що накопичився у вас останнім часом, необхідно скинути, інакше він може довести вас до нервового зриву: найкраще поспілкуватися з подругою або побувати на природі.

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