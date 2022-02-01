Гороскоп на 2 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли зірки повертають до реальності

День, коли зірки повертають від мрій та фантазій, яким багато хто з нас вдавався останнім часом, до реальності.
Замість того, щоб згадувати минуле, необхідно будувати плани на майбутнє і, як наслідок, ставати до їх реалізації в теперішньому. Можна наводити лад на присадибній ділянці, висаджувати рослини у відкритий ґрунт, купувати та продавати нерухомість.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 2 лютого для Овнів
Ті, хто ударно працював останнім часом, зможуть отримати заслужені дивіденди – надійдуть довгоочікувані виплати, на які ви вже не сподівалися, або прибуток від торгових операцій.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 2 лютого для Тельців
Категорично не рекомендується нервувати, особливо у першій половині дня: якщо хтось спробує вивести вас зі стану душевної рівноваги, намагайтеся зберегти незворушність.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 2 лютого для Близнят
Повсякденні турботи необхідно відкласти — цього дня краще зайнятися своїм хобі, особливо якщо воно пов'язане з рукоділлям: так ви зможете відпочити, і помедитувати.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 2 лютого для Раків
Чим менше ви відволікатиметеся від основного виду діяльності, тим краще буде як для вас, так і для справи: почута новина або плітка може надовго вибити з робочого настрою.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 2 лютого для Левів
Роблячи добро іншим людям, не бійтеся перестаратися, оскільки в цьому разі це неможливо – до того ж, всі добродійства цього часу обов'язково повернуться до вас сторицею.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 2 лютого для Дів
Спілкуючись з іншими людьми, категорично не рекомендується підвищувати тон і тим більше грубити — наслідки такої лінії поведінки можуть бути негативно-непередбачуваними.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 2 лютого для Терезів
Заступаючись за людину, яка здається вам несправедливо скривдженою, намагайтеся не стати кривдником для когось іншого: така поведінка буде як мінімум нелогічною.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 2 лютого для Скорпіонів
День категорично не підходить для занять спортом: замість очікуваної користі фізичні вправи не завдадуть організму нічого, крім шкоди – навіть є ризик травм.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 2 лютого для Стрільців
Успіх, який супроводжуватиме вас цього дня, в жодному разі не можна упустити: подібні – сприятливі – збіги обставин складаються нечасто.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 2 лютого для Козорогів
Уникнути сварок з оточенням допоможе докладний план справ на день – як робочих, так і домашніх: зосередившись на них, ви вже не знайдете сил та часу для конфліктів.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 2 лютого для Водоліїв
Перш ніж підписати важливий договір або контракт, уважно вивчіть його текст – інакше згодом ви можете отримати неприємний сюрприз.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 2 лютого для Риб
Щоб зберегти гарний настрій, який супроводжуватиме вас від самого ранку, постарайтеся скоротити контакти з людьми з оточення – замініть його на спілкування з предметами мистецтва.
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