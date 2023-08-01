Гороскоп на 2 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна зневірятися

Нинішній день у мирний час призначений для свят, але в наших реаліях головне – не сумувати та не зневірятися.

У такий час люди зазвичай стають вільнішими, розкутішими й відвертішими, що може зіграти з ними злий жарт: великий ризик розповісти щось таке, що згодом буде проти них. Можна – і треба – прогулюватися в садах і парках, пити каву на відкритих верандах кафе чи – якщо дозволить робочий графік – хоча б ненадовго виїздити за місто, на дачу.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 2 серпня для Овнів

Фізичне навантаження – навіть якщо йтиметься лише про традиційну ранкову пробіжку – замість користі сьогодні завдасть шкоди, тому зірки наполегливо радять від нього відмовитися.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 2 серпня для Тельців

Якщо на душі шкребтимуть кішки, найкращим лікуванням стане мистецтво – класична література, музика або живопис: звичайно, бажано піти до театру чи музею, але можна скористатися й інтернет-сайтами.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 2 серпня для Близнят

День, коли не можна втрачати контроль над ситуацією, особливо якщо вона стосуватиметься вирішення професійних питань – залишені на самоплив, вони можуть почати розвиватися в небажаному напрямку.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 2 серпня для Раків

День сприятливий для переходу на новий режим харчування, пов'язаний із дієтою або харчовими обмеженнями: вдасться досить швидко позбутися зайвих кілограмів або оздоровитися.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 2 серпня для Левів

Великий ризик харчових отруєнь, тому необхідно стежити за якістю і свіжістю продуктів, що вживаються в їжу: теплого літнього дня вони можуть зіпсуватися швидше, ніж це відбувається зазвичай.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 2 серпня для Дів

Згадайте, коли ви востаннє були на свіжому повітрі, і вирушайте за місто – причому зробити це краще не в компанії, а на самоті: так ви швидше відновите сили, що вичерпуються.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 2 серпня для Терезів

Своїм слабкостям не варто потурати завжди, але сьогодні – особливо: придбання, без яких цілком можна обійтися, спустошать гаманець, а з'їдений – навіть невеликий – шматочок торта негативно позначиться на талії.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 2 серпня для Скорпіонів

Зробивши собі сьогодні нехай і невеликий, але дуже приємний подарунок, ви не лише покращите настрій, але й налаштуєтеся на оптимістичний лад, що сприятливим чином позначиться на роботі та особистому житті.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 2 серпня для Стрільців

Властиві вам сьогодні перепади настрою можуть не найкращим чином вплинути на стосунки з людьми навколо, тому потрібно опанувати себе та скоротити спілкування до мінімуму.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 2 серпня для Козорогів

Перешкоди, які можуть виникнути на шляху до мети – як професійного, так і особистого характеру, не такі страшні, якими здаються на перший погляд: головне – впевненість у власних силах.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 2 серпня для Водоліїв

Правилом поведінки для вас сьогодні має стати обережність: не варто носити із собою великі суми грошей, затримуватися десь допізна і – особливо! – переходити вулицю в недозволеному місці.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 2 серпня для Риб

Не можна дозволяти собі нудьгувати, і тим більше, нарікати на долю – їй це може не сподобатися і вона, як наслідок, зробить умови вашого життя по-справжньому нестерпними, тож краще її не гнівити.

Читайте також: