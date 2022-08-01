Гороскоп на 2 серпня для всіх знаків зодіаку: спокійний день, коли краще не перенапружуватися

День, як водний потік, тектиме спокійно і не поспішаючи, раптових і різких подій від нього, на щастя, очікувати не доводиться.

Як правило, цей час призначений для відпочинку, але, оскільки цього місяця він випадає на будній день, бажано хоча б не напружуватися, а зосередитися на суто технічній роботі, яка не вимагає особливої захопленості та зосередженості. Не можна вирушати в мандри та подорожі – вони порушать гармонію дня, а тому виявляться невдалими.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 2 серпня для Овнів

Зірки наполегливо рекомендують вам повернутися до справ, які були започатковані деякий час тому, а потім з якихось причин припинені – тепер складуться максимально сприятливі умови для їх завершення.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 2 серпня для Тельців

Не варто витрачати сили – як моральні, так і фізичні – марно: перш ніж зробити якісь рухи тіла, подумайте, чи не можна без них обійтися, і тільки потім починайте діяти.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 2 серпня для Близнят

Головна якість, яка знадобиться вам сьогодні – увага, завдяки якій ви зможете помітити дрібниці – як професійного, так і особистого характеру, які зазвичай не відзначаєте своєю увагою.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 2 серпня для Раків

Якщо у взаєминах із коханою людиною існують проблеми, сьогодні саме час про них поговорити: вдасться порозумітися і домовитися про все, що хвилює – як вас, так і його.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 2 серпня для Левів

Зірки наполегливо рекомендують вам відкласти всі справи і присвятити час відпочинку: якщо ви відчуваєте докори совісті через вимушене неробство, знайдіть собі якесь необтяжливе заняття.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 2 серпня для Дів

Відповідь на будь-яке – як професійне, так і особисте – запитання дасть інтуїція: перш ніж прийняти якесь більш менш важливе рішення, прислухайтеся до внутрішнього голосу, він вас не обдурить.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 2 серпня для Терезів

Не можна ігнорувати знаки, які надсилатиме вам доля: вони не тільки застережуть від необачних вчинків, а й підкажуть правильну лінію поведінки в ситуації, що склалася.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 2 серпня для Скорпіонів

День створить сприятливі умови для налагодження стосунків з людьми, з якими вас розділяє сварка: сьогодні ви зможете порозумітися і піти на взаємні поступки без шкоди для свого самолюбства.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 2 серпня для Стрільців

Важливо звертати увагу на знаки, які посилатиме організм: своїми побажаннями – часом несподіваними – він дасть зрозуміти, чого йому не вистачає – як у фізичному, так і моральному сенсі.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 2 серпня для Козорогів

День сприятливий для будь-яких фінансових операцій: можна укладати перспективні контракти і підписувати серйозні угоди, також велика ймовірність отримання несподіваного прибутку.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 2 серпня для Водоліїв

За порадою, яка, можливо, вам сьогодні знадобиться, потрібно звертатися тільки до людини, якій ви довіряєте беззастережно і на всі сто відсотків – наприклад, найкращому другу.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 2 серпня для Риб

Поява у вашому житті старого знайомого – наприклад, однокласника чи однокурсника – трапиться не просто так: найімовірніше, він дасть вам можливість по-новому подивитися на банальну ситуацію.

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