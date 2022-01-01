Гороскоп на 2 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно запалити свічки

День темної енергетики, що негативно впливає на наше життя, але насамперед – на людську психіку.
Нервова напруженість наростатиме протягом усього дня і може негативно позначитися на стосунках з іншими людьми, що, своєю чергою, призведе до серйозного стресу. Найкращим захистом від сил зла стане вогонь – досить просто запалити свічки або камін та спокійно посидіти, дивлячись на полум'я.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 2 січня для Овнів
Виходячи на вулицю, варто, пам'ятаючи про енергетику цього дня, обмежитись відвідуванням продовольчого магазину та аптеки: місць великого скупчення людей краще уникати.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 2 січня для Тельців
День — зрозуміло, за можливості — потрібно провести на самоті: спілкування з іншим — навіть близькими — людьми може призвести до конфлікту, про який доведеться пошкодувати.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 2 січня для Близнят
Не варто відповідати грубощами на грубощі і різкістю на різкість: навіть будучи сильно зачепленими, знайдіть у собі сили стриматися і промовчати — не можна множити зло, якого і так багато навколо.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 2 січня для Раків
Необхідно відмовитися від зустрічі з друзями та приятелями, навіть якщо ви домовлялися про неї заздалегідь: результат спілкування може виявитися несподіваним і залишити про себе не найприємніші спогади.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 2 січня для Левів
Небажано відвідувати перукарню, особливо якщо вашою метою є стрижка: зрізавши волосся, ви можете накликати на свою голову серйозні неприємності.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 2 січня дя Дів
Причиною серйозного конфлікту з близькою людиною може стати будь-яка – найменша – дрібниця, тому сьогодні краще максимально скоротити спілкування з нею.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 2 січня для Терезів
Домашнім клопотам треба віддати первагу над будь-якими іншими заняттями: житло стане для вас Всесвітом в мініатюрі, і знаходячи в ньому лад, ви подбаєте про все світобудову.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 2 січня для Скорпіонів
Тримати себе в руках сьогодні важливо, як ніколи — підвищена емоційність здатні спричинити нервовий зрив, що не тільки позначиться на душевному стані, а і розсварить із близькими людьми.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 2 січня для Стрільців
Можна поступово – щоправда, поки що без особливого ентузіазму – приступати до роботи: почніть із завершення справ, які ви не встигли довести до ладу торік – схоже, час для них настав.
Козеріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 2 січня для Козорогів
Сплеск емоцій, який ви можете випробувати в цей час, не варто демонструвати оточенню, але й заганяти всередину теж не слід: можна випустити пару, розбивши пару непотрібних тарілок на самоті.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 2 січня для Водоліїв
День несприятливий для активних та рішучих дій, його краще провести в тиші та спокої, займаючись рутинними справами, до яких за інших часів не доходять руки.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 2 січня для Риб
Зірки говорять про необхідність обережного поводження з грошима: від покупок, незважаючи на великі післясвяткові знижки, краще відмовитись – вони можуть опинитися з прихованим браком, який виявиться не одразу.
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