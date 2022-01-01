Гороскоп на 2 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно запалити свічки

Гороскоп на 2 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно запалити свічки

День темної енергетики, що негативно впливає на наше життя, але насамперед – на людську психіку.

Нервова напруженість наростатиме протягом усього дня і може негативно позначитися на стосунках з іншими людьми, що, своєю чергою, призведе до серйозного стресу. Найкращим захистом від сил зла стане вогонь – досить просто запалити свічки або камін та спокійно посидіти, дивлячись на полум'я.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 2 січня для Овнів

Виходячи на вулицю, варто, пам'ятаючи про енергетику цього дня, обмежитись відвідуванням продовольчого магазину та аптеки: місць великого скупчення людей краще уникати.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 2 січня для Тельців

День — зрозуміло, за можливості — потрібно провести на самоті: спілкування з іншим — навіть близькими — людьми може призвести до конфлікту, про який доведеться пошкодувати.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 2 січня для Близнят

Не варто відповідати грубощами на грубощі і різкістю на різкість: навіть будучи сильно зачепленими, знайдіть у собі сили стриматися і промовчати — не можна множити зло, якого і так багато навколо.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 2 січня для Раків

Необхідно відмовитися від зустрічі з друзями та приятелями, навіть якщо ви домовлялися про неї заздалегідь: результат спілкування може виявитися несподіваним і залишити про себе не найприємніші спогади.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 2 січня для Левів

Небажано відвідувати перукарню, особливо якщо вашою метою є стрижка: зрізавши волосся, ви можете накликати на свою голову серйозні неприємності.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 2 січня дя Дів

Причиною серйозного конфлікту з близькою людиною може стати будь-яка – найменша – дрібниця, тому сьогодні краще максимально скоротити спілкування з нею.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 2 січня для Терезів

Домашнім клопотам треба віддати первагу над будь-якими іншими заняттями: житло стане для вас Всесвітом в мініатюрі, і знаходячи в ньому лад, ви подбаєте про все світобудову.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 2 січня для Скорпіонів

Тримати себе в руках сьогодні важливо, як ніколи — підвищена емоційність здатні спричинити нервовий зрив, що не тільки позначиться на душевному стані, а і розсварить із близькими людьми.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 2 січня для Стрільців

Можна поступово – щоправда, поки що без особливого ентузіазму – приступати до роботи: почніть із завершення справ, які ви не встигли довести до ладу торік – схоже, час для них настав.

Козеріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 2 січня для Козорогів

Сплеск емоцій, який ви можете випробувати в цей час, не варто демонструвати оточенню, але й заганяти всередину теж не слід: можна випустити пару, розбивши пару непотрібних тарілок на самоті.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 2 січня для Водоліїв

День несприятливий для активних та рішучих дій, його краще провести в тиші та спокої, займаючись рутинними справами, до яких за інших часів не доходять руки.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 2 січня для Риб

Зірки говорять про необхідність обережного поводження з грошима: від покупок, незважаючи на великі післясвяткові знижки, краще відмовитись – вони можуть опинитися з прихованим браком, який виявиться не одразу.

Читайте також: