Гороскоп на 2 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли все таємне вийде назовні і стане дійсністю

День, коли все таємне, що ми ретельно приховували довгий час, вийде назовні і стане дійсністю.

Можна ухвалювати важливі рішення, підписувати серйозні та довготривалі контракти, і, що дуже важливо, розпочинати втілення в життя грандіозних проєктів, зокрема й тих, які здаються нездійсненними – впоратися з ними в цей час буде нескладно. З поганих новин – агресивність, яка може бути властива навіть незлобивим людям: питання легко вирішується скороченням спілкування, а за можливості – повною відмовою від нього.

Овен

Виявивши активність та наполегливість, можна буде досягти будь-якої мети, головне – не дати нікому збити себе з ділового настрою, тому що повернутися до нього знову буде непросто, а сприятливий для роботи день зникне.

Телець

Про те, що і як говориш, треба думати завжди, але сьогодні – особливо: різкі слова, сказані ненароком або не до ладу, можуть образити близьку людину, а загладжувати провину доведеться довго і старанно.

Близнята

Головне, що необхідно сьогодні демонструвати в роботі, — це характер: він знадобиться для подолання труднощів, які несподівано можуть виникнути в цей час, пасувати перед ними не можна в жодному разі.

Рак

Необхідно ненадовго – хоча б тільки на сьогоднішній день – відмовитися від властивої вам поступливості та дати відсіч тим, хто спробує вас образити, інакше вони сядуть на голову – у буквальному значенні слова.

Лев

День сприятливий для виконання робочих обов'язків, але з однією умовою: необхідно зосередитися тільки на них, не відволікаючись на заняття, які не важливі або можуть зачекати.

Діва

Обережність у стосунках із грошима не завадить ніколи, але цього дня особливо важливо «зважувати» кожен закуп на предмет його необхідності – занадто великий ризик придбати багато дорогих і непотрібних речей.

Терези

Цього дня потрібно відмовитися від звички мирити тих, хто перебуває у сварці: велика ймовірність, що ворожі сторони помиряться, а винним у своєму конфлікті дружно оголосять вас.

Скорпіон

Цього дня необхідно подбати не так про інших, як про себе: незважаючи на те, що центром вашого Всесвіту є близькі і – особливо! — діти, невелика частка егоїзму вам не зашкодить.

Стрілець

Почувши критичне зауваження від когось із близьких, не поспішайте обурюватися – спочатку подумайте про те, чому вам його зробили: можливо, в цих словах є сенс – варто взяти його до уваги.

Козоріг

Найкращий засіб від поганого настрою, який може накрити вас цього дня, – робота, до того ж чим більше її буде, тим краще для вас: це не тільки відверне від сумних думок, а й налаштує на позитивний лад.

Водолій

Не дозволяйте чужим думкам похитнути ваше рішення діяти так чи інакше: можливо, вони переслідуватимуть добру мету, але відповідати за кінцевий результат доведеться саме вам – скинути його ні на кого не вдасться.

Риби

Важливо уникати фізичного навантаження: великий ризик витратити всі сили на роботу, після чого їх не залишиться навіть на елементарні життєві справи, яких, незважаючи на минуле свято, ніхто не скасовував.

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