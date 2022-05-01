Гороскоп на 2 травня для всіх знаків зодіаку: день активних дій

День, коли будь-яка – навіть найбільш апатична і ледача – людина може відчути сплеск енергії та бажання активно діяти.
Тим не менш, енергія цього часу не така проста, як може здатися на перший погляд — крім можливостей, які вона представляє людям, в ній є небезпека, яку необхідно враховувати. Вона полягає в тому, що людина може переоцінити свої сили, зробити необдуманий крок, поквапитися із втіленням у життя проєкту, який ще недостатньо підготовлений – діяти необхідно обережно, з огляду на можливі наслідки.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 2 травня для Овнів
Не варто куштувати незвичну їжу, навіть якщо іншої під рукою не виявиться: краще потерпіти до вечора, коли можна буде розраховувати на домашню вечерю, ніж мучитися від наслідків харчового отруєння.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 2 травня для Тельців
Навіть незначна сварка з близькою людиною, що сталася цього дня, може перерости в тривалий конфлікт, який буде дуже складно згладити – намагайтеся уникнути такого розвитку подій.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 2 травня для Близнят
На роботі не варто гнатися за всіма «зайцями» — тобто, справами — одразу, так ви, найімовірніше, не доведете до ладу жодне з них, а ось вибравши одне — пріоритетне — впорайтеся з усіма завданнями, що стоять перед вами.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 2 травня для Раків
Сьогодні — втім, як і завжди — не варто нікому дозволяти підвищувати на себе голос або дорікати: учіться відбивати атаки недоброзичливців, тоді вони остерігатимуться на вас нападати.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 2 травня дя Левів
Доля – або підсвідомість – можуть сьогодні надіслати вам знаки, на які потрібно неодмінно звернути увагу: вони матимуть підказку щодо того, як вчинити у важливій життєвій ситуації.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 2 травня для Дів
Вирішити важливе професійне питання допоможуть старі зв'язки: людина, з якою ви були знайомі у минулому, тепер обертається у вищих сферах, завдяки чому і зможе врегулювати будь-які розбіжності.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 2 травня для Терезів
Напруженість, яку ви можете відчувати від самого ранку, необхідно зняти будь-яким доступним способом, а інакше вона негативно позначиться не тільки на настрої, але і на справах.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 2 травня для Скорпіонів
До можливої сьогодні критики з боку начальства необхідно поставитися спокійно і з розумінням: настрій у нього сьогодні не найкращий, але його треба перечекати – вже завтра все владнається.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 2 травня для Стрільців
У взаєминах з оточенням – особливо, друзями та рідними – вдасться досягти рідкісного порозуміння, його потрібно використовувати для того, щоб налагодити стосунки з тими, з ким посварилися.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 2 травня для Козорогів
Велика ймовірність надходження вигідної професійної пропозиції, погоджуватися на яку варто лише в тому разі, якщо від вас не вимагатимуть термінових фінансових вкладень.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 2 травня для Водоліїв
Не варто реагувати на випади особистих недоброзичливців та просто агресивно налаштованих людей: відповівши злом на зло, ви запустите маховик ворожості, який важко зупинити.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 2 травня для Риб
Фізичні сили, які зранку здаватимуся необмеженими, дуже швидко підуть на спад, тому необхідно ретельно дозувати енергію і вибирати тільки ті завдання, які ви зможете виконати.
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