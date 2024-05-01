Гороскоп на 2 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли небажано вступати в диспути та суперечки

День не найлегшої енергетики, коли для підтримки оптимістичного погляду на світ потрібно докладати певних зусиль.

Небажано вступати в будь-які диспути та суперечки: починаючи їх цілком миролюбно, можна достатньо швидко перейти на рівень скандалу, а це навряд чи позитивно вплине на стосунки з людьми у вашому оточенні. Не варто також втручатися в чужі конфлікти – можна виявитися винним у розбіжностях обох його сторін.

Овен

Спокуса кинути роботу, яка пробуксовує і не рухається вперед, буде великою, але їй необхідно протистояти: мине зовсім небагато часу і стане зрозуміло, що до успішного фіналу залишався один крок.

Телець

Не найкращий день для сварки з близькою людиною: все закінчиться взаємними докорами, а це не допоможе налагодити стосунки – радше все станеться з точністю до навпаки.

Близнята

Нове знайомство, яке спочатку здасться перспективним, насправді закінчиться успішним розставанням, тому не варто жертвувати заради нього колишніми – усталеними – стосунками.

Рак

Від пропозиції взяти на себе чужу роботу необхідно – звісно, під пристойним приводом – відмовитися: успіху – як професійного, так і фінансового – це вам не принесе, а головного болю додасть обов'язково.

Лев

Вирішувати професійні питання сьогодні необхідно поступово й не поспішаючи: не хапайтеся одразу за все – вибудуйте свої справи залежно від пріоритету та переходьте від більш до менш важливих.

Діва

Якої б сфери вашого життя – особистої чи професійної – не стосувалася пропозиція, яку ви отримаєте сьогодні, не поспішайте відповідати на неї згодою – спочатку проаналізуйте її.

Терези

Не варто брати на себе миротворчі обов'язки, намагаючись налагодити стосунки між близькими вам людьми, які перебувають у стані конфлікту: ризикуєте стати ворогом і для тих, і для інших.

Скорпіон

Від ділових зустрічей, навіть якщо їх було призначено заздалегідь, краще відмовитися: замість домовленостей, яких ви плануєте досягти, ви отримаєте лише розбіжності або й конфлікти.

Стрілець

Не варто ні з ким спілкуватися на підвищених тонах і тим паче – серйозно конфліктувати: переможцем з такого спілкування ви навряд чи вийдете, а ось зіпсований – причому надовго – настрій вам гарантований.

Козоріг

Нинішній день – час поміркованості у всьому, починаючи від харчування і закінчуючи стосунками з близькими людьми: однаково неприйнятні жадібність у першому випадку і надмірна емоційність – у другому.

Водолій

Від серйозних фінансових операцій – насамперед купівлі дорогих речей – сьогодні необхідно відмовитися: як результат, ви отримаєте відчуття "викинутих" грошей, яке навряд чи вас потішить.

Риби

Про те, що слово срібло, а мовчання – золото, треба пам'ятати завжди, але сьогодні – особливо: будь-яке зайве непродумане слово може завдати вам серйозної – як моральної, так і матеріальної – шкоди.

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