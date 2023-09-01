Гороскоп на 2 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна нікого засуджувати та обговорювати

Нинішній день може принести з собою пасивність, апатію та поганий настрій.

Щоб вона не опанувала людину, необхідно ретельно контролювати як дії, а й думки. Цього дня також велика ймовірність стати жертвою чужого злого наміру, пліток, чуток та інтриг. Уникнути такого сценарію зможуть лише ті, хто сам не стане нікого засуджувати та обговорювати, та й взагалі не братиме участі у різноманітних залаштункових іграх.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 2 вересня для Овнів

Сьогодні не варто перенапружуватись – як фізично, так і морально: у роботі краще робити перерви, також – благо, на календарі вихідний – бажано було б влаштувати денний відпочинок у вигляді нетривалого сну.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 2 вересня для Тельців

Планувати майбутні професійні справи можна лише після того, як будуть детально та ретельно розібрані та проаналізовані старі, не можна допустити повторення минулих помилок.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 2 вересня для Близнят

День, коли не можна допускати не лише негідних вчинків, а й поганих думок із побажаннями комусь зла – вони не найкраще вплинуть на карму, яку поки що ніхто не скасовував.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 2 вересня для Раків

Протягом дня все буквально падатиме з рук, тому бажано згадати, що на календарі субота, і максимум часу присвятити відпочинку – до того ж, бажано пасивному.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 2 вересня для Левів

День сприятливий для наведення ладу в документах та оплати рахунків: упорядкувавши простір навколо себе, ви, тим самим, встановите мир і лад у своїй душі, що дуже важливо для вас останнім часом.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 2 вересня для Дів

Складуться сприятливі умови для того, щоб подивитися на себе збоку: ви з подивом виявите, що не обставини, а риси вашого характеру заважають вам досягати поставленої мети.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 2 вересня для Терезів

Самокритика, звичайно, річ корисна — вона допомагає вдосконалюватися в житті та професії, проте сьогодні, займаючись нею, головне, не переборщити: знижена самооцінка теж не сприятиме успіху.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 2 вересня для Скорпіонів

Люди, які вас оточують – хто спеціально, а хто і мимоволі – можуть влаштовувати провокації, емоційно реагуючи на які, ви ризикуєте витратити енергію, необхідну для повноцінного життя та роботи.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 2 вересня для Стрільців

Не варто посвячувати в подробиці свого особистого життя навіть близьких вам людей – наприклад, рідних чи подруг: пам'ятайте, що щастя любить тишу – ті, хто багато говорить, не можуть на нього розраховувати.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 2 вересня для Козорогів

Рішення, ухвалене цього дня, з великою ймовірністю може виявитися помилковим, тому краще перенести цей процес на інший — більш сприятливий — час.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 2 вересня для Водоліїв

Не варто розраховувати на продовження стосунків із людиною з далекого минулого, яка зненацька з'явиться у вашому житті – найімовірніше, нічого подібного з вами і колишнім коханим не станеться.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 2 вересня для Риб

Бажано приділити максимум уваги своїм родичам – особливо літнім: це дозволить вам не тільки допомогти їм, але й поповнити власний запас сил та енергії.

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