Гороскоп на 2 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли сили зла активізуються

День, який справедливо вважається найнебезпечнішим у місячному календарі, характеризується активністю та агресивністю сил зла.

Вони не зустрічають опору, а люди виснажені та ослаблені, тому потрібно бути готовими до того, що різна погань – зокрема й токсичні особи – атакуватиме нас. Щоб уникнути зіткнення з негативом, варто – якщо це можливо в понеділок – залишитися вдома, де, як відомо, і стіни допомагають.

Овен

Необхідно виявляти обережність: відмовитися від спілкування з незнайомцями, відвідування місць великого скупчення людей і ходіння безлюдними вулицями в темний час доби.

Телець

З занепадом сил, який може спостерігатися від самого ранку, не варто намагатися боротися штучно – за допомогою кави, енергетичних напоїв і зусиль волі: краще дати собі можливість трохи відпочити.

Близнята

Відповідати злом на зло небажано в будь-який час, але цього дня – особливо: бумеранг, який значно прискорився останнім часом, може дати про себе знати набагато швидше, ніж того можна було б очікувати.

Рак

Претензії, які висловлять вам цього дня люди навколо, в більшості випадків не заслуговуватимуть на увагу, але до тих, що виходитимуть від ваших близьких, зірки все ж радять дослухатися.

Лев

Найкращий спосіб вийти переможцем з будь-якого конфлікту – виступити в ролі дипломата, який примирює сторони, що ворогують: представники вашого знака мають необхідний для цього авторитет.

Діва

Девіз дня: максимальна обережність у всьому, але передусім у спілкуванні з керівництвом – будь-яке необережне слово може стати приводом для його гніву і, як наслідок, стягнення.

Терези

Незважаючи на сприятливу фінансову картину, не варто безладно ставитися до своїх заощаджень – у цей час краще виявити ощадливість і не купувати речі, без яких ви цілком можете обійтися.

Скорпіон

Якщо є хоча б найменша можливість, варто взяти на роботі відгул і провести день на природі, бажано біля водойми – річки або озера: такий відпочинок дозволить зарядитися енергією на місяць наперед.

Стрілець

Перш ніж розпочинати роботу над новими професійними ідеями, оцініть наслідки своєї діяльності та запитайте себе, чи готові ви до змін, які вони можуть з собою принести.

Козоріг

Все, що ви зробите цього дня, не буде марним – воно матиме далекосяжні і, ймовірно, позитивні наслідки, тому можна сміливо втілювати в життя те, що було заплановано раніше.

Водолій

День, коли потрібно менше говорити і більше слухати: так ви зможете зрозуміти, які цілі переслідують люди у вашому оточенні – хто з них щиро бажає вам добра, а хто, на жаль, налаштований зовсім не добросердечно.

Риби

Дії, які ви вчините сьогодні, через нетривалий час докорінно змінять ваше життя, тож перш ніж щось зробити, прорахуйте наслідки хоча б на кілька кроків наперед.

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