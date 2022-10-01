Гороскоп на 2 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми відчуємо себе всемогутніми

День, коли потужна енергія, що наповнює організм, надасть відчуття всемогутності.
Найбільш затребуваними якостями стануть благородство і великодушність, а найактуальнішою справою – благодійність. Добро, зроблене в цей час, майже блискавично повернеться тим самим, водночас перевершивши всі очікування, втім, зло теж повернеться бумерангом. У жодному разі не можна брехати – будь-який обман швидко розкриється і призведе до неприємних наслідків.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 2 жовтня для Овнів
Цього дня слова матимуть величезну матеріальну силу, тому необхідно ставитися до них з великою обережністю – вони можуть набути реальних форм.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 2 жовтня для Тельців
Не варто нікому нічого обіцяти – особливо це стосується коханих людей: найімовірніше, ви не зможете стримати своє слово, що не найкращим чином позначиться на ваших стосунках.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 2 жовтня для Близнят
Будьте обережні, спілкуючись із людьми зі свого оточення: необережне слово, що ненароком зірвалося з язика, може всерйоз зачепити близьку вам людину, про що вже завтра ви всерйоз пошкодуєте.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 2 жовтня для Раків
Найголовніший ваш ворог сьогодні – переохолодження, яке може на деякий час зачинити вас вдома: щоб цього не трапилося, необхідно остерігатися протягів і прохолодних напоїв.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 2 жовтня для Левів
Здивувати вороже налаштовану стосовно до вас людину можна буде одним-єдиним способом – побажавши їй добра: таким чином весь її негатив до неї ж і повернеться.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 2 жовтня для Дів
Приплив енергії, який ви відчуєте цього дня, бажано спрямувати на улюблене вами заняття – наведення ладу в навколишньому просторі, переважно у власному будинку.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 2 жовтня для Терезів
Незважаючи на вихідний, зірки радять вам взяти роботу додому та ґрунтовно підготуватися до завтрашнього дня: вам необхідно буде справити сприятливе враження на керівництво і колег.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 2 жовтня для Скорпіонів
День, як і належить вихідному, необхідно присвятити відпочинку, та з однією умовою – він має бути активним: у пріоритеті – заняття спортом: можна відвідати фітнес-клуб або басейн.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 2 жовтня для Стрільців
Перш ніж прийняти важливе рішення особистого плану, порадьтеся з людьми, яким довіряєте – це можуть бути як родичі, так і близькі друзі: вони дадуть вам слушну і безкорисливу пораду.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 2 жовтня для Козорогів
Не шкодуйте гарних слів і компліментів – людям навколо вас сьогодні необхідна моральна підтримка, тому вони високо оцінять вашу доброту, увагу і здатність співпереживати.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 2 жовтня для Водоліїв
Намагайтеся не витрачати сили, яких сьогодні буде більш ніж достатньо, на розмови, яких можна уникнути: незважаючи на вашу пристрасть до спілкування, ви зможете перебороти себе в цьому плані.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 2 жовтня для Риб
Якщо вам необхідно в чомусь переконати близьку людину, скористайтеся шансом, який дасть цей день: красномовність, якою нагородять вас зірки, допоможе схилити на свій бік будь-кого.
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