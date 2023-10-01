Гороскоп на 2 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли події покажуть, наскільки правильно ми живемо

День, коли людина може наче збоку побачити своє життя, що дозволяє реально оцінити ситуацію, яка склалася в ньому.

Його події покажуть, наскільки правильно ми живемо: чи в потрібному напрямку рухаємося, чи добрі до людей у своєму оточенні, чи не робимо вчинки, яких згодом соромитимемося. Зроблені з цього висновки повинні або підтвердити правильність нашого життєвого вибору, або спростувати його – з подальшим виправленням помилок.

Овен

Покладатися сьогодні – насамперед у професійних питаннях – доведеться виключно на себе, навколишні люди будуть надто непостійними, щоб їм можна було довіритися.

Телець

Перш ніж розпочинати роботу над новим проєктом, проаналізуйте підсумки попередніх справ – це допоможе вам уникнути скоєних раніше помилок і впоратися з новими завданнями на "відмінно".

Близнята

Сьогодні не можна витрачати час на розгойдування – необхідно від самого ранку скласти максимально докладний план і активно діяти відповідно до його пунктів.

Рак

У взаєминах зі своїм оточенням дотримуйтеся принципу "довіряй, але перевіряй": цілком можливо, що людина, до думки якої вирішите дослухатися, переслідує не найблагородніші цілі.

Лев

Необхідно звернути увагу на сон, який наснився цієї ночі: в ньому цілком може бути підказка щодо того, як вчинити в непростій життєвій ситуації, в яку поставило вас життя.

Діва

Незважаючи на початок робочого тижня, день невдалий для серйозних професійних справ: краще взяти відгул і присвятити його відпочинку, якщо ж сидіти без діла буде зовсім несила – зайнятися господарством.

Терези

Робота сьогодні не ладнатиметься, зате можна витратити вільний час на наведення ладу в документах – як реальних, так і віртуальних, які ви поспіхом розсунули до комп'ютерних папок.

Скорпіон

У стосунках із коханою людиною може намітитися розлад – перш ніж звинувачувати її у всіх смертних гріхах, згадайте про те, що й ви в чомусь перед нею винні, і припиніть сварку.

Стрілець

Нецікаві, але важливі домашні й побутові справи не можуть вічно відлежуватися в довгій шухляді – рано чи пізно їх треба буде звідти "дістати" і довести до ладу, і, схоже, цей час настав.

Козоріг

Не варто втручатися в чуже життя – роздавати поради й цікавитися інтимними подробицями інших людей, бажано згадати про своє – і все стане на свої місця.

Водолій

Нинішній день, незважаючи на початок тижня, не підходить для професійної діяльності – вирішення будь-яких питань такого роду виявиться помилковим, зате хобі й захопить, і принесе задоволення.

Риби

Дуже важливо приділити час – якщо не весь день, то хоча б його половину – своїм друзям і близьким: спілкування з ними допоможе вам скинути вантаж негативу, який накопичився, і налаштуватися на позитив.

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