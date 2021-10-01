Гороскоп на 2 жовтня для всіх знаків зодіаку: день пліток і марнотратства

Гороскоп на 2 жовтня для всіх знаків зодіаку: день пліток і марнотратства

День порожніх клопотів, що розташовує до безцільних розмов, суперечок, пліток, суєти і бездумного марнотратства.

Уникнути таких — не найкращих — проявів людської натури вдасться тільки тим, хто зможе обмежити спілкування з малознайомими людьми і за можливості провести час на самоті — наприклад, за читанням або переглядом хорошого кіно.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 2 жовтня для Овнів

Все, що так чи так стосується успішної професійної діяльності — наприклад, переговори з діловими партнерами, фінансові угоди, підписання важливих договорів — краще перенести на інший час.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 2 жовтня для Тельців

Незважаючи на непереборне бажання взятися за роботу, яка буде долати вас з раннього ранку, поспішати з цим не слід — успіхом вона не увінчається, тільки даремно витратите час і сили.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 2 жовтня для Близнят

Хороший день для того, щоб відволіктися від повсякденних турбот, яких, скільки не працюй, менше не стане, і трохи відпочити — подоглядати за собою, прийняти ванну з морською сіллю, погуляти.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 2 жовтня для Раків

Справи, заплановані на цей час, необхідно рівномірно розподілити на весь день: приурочивши навантаження на першу його половину, ви ризикуєте надірватися, змістивши на другу — не встигнути.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 2 жовтня для Левів

Необхідно відмовитися від будь-якого — навіть мінімального і нешкідливого — ризику: будь-які авантюрні дії замість виграшу принесуть програш, а це навряд чи входить у ваші плани.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 2 жовтня для Дів

Вам не завадить частка розумної економії: зрозуміло, не варто відмовляти собі в найнеобхіднішому, а й — в пориві марнотратства — скуповувати все, що трапиться на очі, теж небажано — так недовго і збанкрутувати.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 2 жовтня для Терезів

Зірки наподегливо рекомендують звернути увагу на сни, які ви побачите сьогодні вночі: можливо, вони і не виявляться віщими, але відповідь на запитання, яке вас хвилює, цілком може дати.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 2 жовтня для Скорпіонів

Складаючи професійний план на найближчий час, намагайтеся прорахувати всі деталі і нюанси, інакше згодом будь-яка дрібниця може стати прикрою перепоною на шляху до заповітної мети.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 2 жовтня для Стрільців

Оскільки ви занадто довго нехтуєте своїм здоров'ям, прийшов час нарешті їм зайнятися — пройти обстеження, яке покаже, на що треба звернути увагу насамперед.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 2 жовтня для Козорогів

Можна — і треба — отримати приємні емоції — наприклад, відвідати музей, картинну галерею або послухати, хоча б удома, хорошу класичну музику — це заспокоїть і наповнить вас.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 2 жовтня для Водоліїв

Вибираючи проєкт для реалізації, дослухайтеся винятково до свого внутрішнього голосу — такі поняття, як "модно" або "престижно", не повинні впливати на ваше рішення.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 2 жовтня для Риб

Взаємини з коханою людиною, які час від часу розпалюються, — не привід для думок про розставання: труднощі у вашому спільному житті є тимчасовими, а сварки бувають у всіх.

Прогнози на жовтень 2021:

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