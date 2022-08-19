Гороскоп на 20-21 серпня для всіх знаків зодіаку: дні грандіозних звершень

24-й місячний день, який триватиме майже дві доби, підходить для грандіозних звершень та починань.

Необхідно скористатися цим сприятливим часом, щоб – попри вихідні – почати втілювати в життя все те, що досі вважалося лише в планах – що більше вдасться зробити за ці дні, то краще. Час також – цього разу завдяки вихідним – сприяє зустрічі з прекрасним: можна запланувати похід до театру, на концерт або просто прогулятися в парку.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20-21 серпня для Овнів

Люди, що оточують вас, будуть налаштовані максимально добросеердо – каверзи з їхнього боку очікувати не доводиться, якщо, звичайно, ви самі їх не спровокуєте – намагайтеся втриматися від цього.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20-21 серпня для Тельців

Хорошою прикметою стануть клопоти в будинку: найкраще стати до ремонту, але, оскільки в наш час він може виявитися проблемою, зробіть хоча б генеральне прибирання, а заразом освіжіть інтер'єр.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20-21 серпня для Близнят

Представники вашого знака можуть розраховувати на приємні зміни в особистому житті: для одних ними стане зустріч з другою половинкою, для інших — перезавантаження стосунків із партнером.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20-21 серпня для Раків

У разі появи хоча б найменшого нерозуміння у взаєминах з коханою людиною тут же обговоріть його з ним: не варто замовчувати проблему, що виникла – від цього вона тільки зросте в обсягах.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20-21 серпня для Левів

Загострення хронічних захворювань, можливе в цей час, не таке страшне, як може здатися на перший погляд: треба вчасно вжити заходів, тоді ви знову надовго забудете про недугу.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20-21 серпня для Дів

Яку б справу ви не розпочали цими днями – навіть якщо йдеться лише про в'язання чи вишивку, намагайтеся довести її до кінця – інакше наступного разу на підтримку Місяця можна не розраховувати.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20-21 серпня для Терезів

Час сприятливий для складання планів на майбутнє: ви будете ясно бачити свої перспективи, тому вам легко буде визначитися як з основними, так і з проміжними цілями.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20-21 серпня для Скорпіонів

Зірки пропонують вам задуматися про нове хобі, яке відверне від буднів: велика ймовірність, що згодом воно стане не просто приємним, а й, що дуже важливо, бюджетотворчим заняттям.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20-21 серпня для Стрільців

У вашому оточенні може з'явитися людина, на яку ви зможете розраховувати в будь-якій – навіть дуже непростій – ситуації: бережіть ці стосунки, такі люди трапляються нечасто.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20-21 серпня для Козорогів

Час ідеально підходить для відпочинку, який час від часу потрібен навіть таким трудоголікам, як ви: відкладіть усі справи і просто поговоріть — зірки впевнені, що таке проведення часу вам сподобається.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20-21 серпня для Водоліїв

Відповідь на важливе життєве запитання представники вашого знака зможуть отримати… уві сні: головне, одного дня перед сном правильно сформулювати і поставити його – підсвідомість обов'язково відреагує.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20-21 серпня для Риб

Категорично не рекомендується з'ясовувати стосунки з близькими людьми – другою половинкою чи родичами, ви – у буквальному значенні цього слова – не чутимете одне одного.

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