Гороскоп на 20-21 серпня для всіх знаків зодіаку: дні грандіозних звершень

24-й місячний день, який триватиме майже дві доби, підходить для грандіозних звершень та починань.
Необхідно скористатися цим сприятливим часом, щоб – попри вихідні – почати втілювати в життя все те, що досі вважалося лише в планах – що більше вдасться зробити за ці дні, то краще. Час також – цього разу завдяки вихідним – сприяє зустрічі з прекрасним: можна запланувати похід до театру, на концерт або просто прогулятися в парку.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 20-21 серпня для Овнів
Люди, що оточують вас, будуть налаштовані максимально добросеердо – каверзи з їхнього боку очікувати не доводиться, якщо, звичайно, ви самі їх не спровокуєте – намагайтеся втриматися від цього.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 20-21 серпня для Тельців
Хорошою прикметою стануть клопоти в будинку: найкраще стати до ремонту, але, оскільки в наш час він може виявитися проблемою, зробіть хоча б генеральне прибирання, а заразом освіжіть інтер'єр.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 20-21 серпня для Близнят
Представники вашого знака можуть розраховувати на приємні зміни в особистому житті: для одних ними стане зустріч з другою половинкою, для інших — перезавантаження стосунків із партнером.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 20-21 серпня для Раків
У разі появи хоча б найменшого нерозуміння у взаєминах з коханою людиною тут же обговоріть його з ним: не варто замовчувати проблему, що виникла – від цього вона тільки зросте в обсягах.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 20-21 серпня для Левів
Загострення хронічних захворювань, можливе в цей час, не таке страшне, як може здатися на перший погляд: треба вчасно вжити заходів, тоді ви знову надовго забудете про недугу.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 20-21 серпня для Дів
Яку б справу ви не розпочали цими днями – навіть якщо йдеться лише про в'язання чи вишивку, намагайтеся довести її до кінця – інакше наступного разу на підтримку Місяця можна не розраховувати.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 20-21 серпня для Терезів
Час сприятливий для складання планів на майбутнє: ви будете ясно бачити свої перспективи, тому вам легко буде визначитися як з основними, так і з проміжними цілями.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 20-21 серпня для Скорпіонів
Зірки пропонують вам задуматися про нове хобі, яке відверне від буднів: велика ймовірність, що згодом воно стане не просто приємним, а й, що дуже важливо, бюджетотворчим заняттям.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 20-21 серпня для Стрільців
У вашому оточенні може з'явитися людина, на яку ви зможете розраховувати в будь-якій – навіть дуже непростій – ситуації: бережіть ці стосунки, такі люди трапляються нечасто.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 20-21 серпня для Козорогів
Час ідеально підходить для відпочинку, який час від часу потрібен навіть таким трудоголікам, як ви: відкладіть усі справи і просто поговоріть — зірки впевнені, що таке проведення часу вам сподобається.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 20-21 серпня для Водоліїв
Відповідь на важливе життєве запитання представники вашого знака зможуть отримати… уві сні: головне, одного дня перед сном правильно сформулювати і поставити його – підсвідомість обов'язково відреагує.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 20-21 серпня для Риб
Категорично не рекомендується з'ясовувати стосунки з близькими людьми – другою половинкою чи родичами, ви – у буквальному значенні цього слова – не чутимете одне одного.
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