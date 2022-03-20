Гороскоп на 20 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна занепадати духом

Гороскоп на 20 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна занепадати духом

Не найлегший в енергетичному сенсі день, що може негативно позначитися на людській психіці.

Переважно це стосується недовірливих та вразливих людей, але навіть емоційно стійкі можуть відчути моральний дискомфорт. Не варто вважати невиразний стан духу ознакою поганих передвіщань, він – не більше ніж вплив Місяця, який змінить гнів на милість вже завтра.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 березня для Овнів

Сповідуючи середньовічний принцип «Мій дім – моя фортеця», подбайте про те, щоб він був чистим і затишним: наведіть лад і позбавтеся непотрібних речей, віддавши їх на благодійність.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 березня для Тельців

Конфліктів, які можуть виникати буквально з нічого, можна уникнути одним-єдиним способом: якнайменше спілкуватися з оточенням, особливо тими, хто свідомо шукатиме сварки.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 березня для Близнят

День сприятливий для примирення з людьми, сварка з якими сталася давно і морально вас гнітить, що в нинішній ситуації особливо прикро та неприємно – сьогодні вдасться порозумітися з ними.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 березня для Раків

Зосередитися на вирішенні важливого життєвого питання допоможе усамітнення: якщо у вас буде можливість хоча б ненадовго залишитися віч-на-віч з собою, думки утворюють стрункий ряд і підказують правильне рішення.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 березня для Левів

Нові знайомства цього дня навряд чи виявляться приємними, тому не варто допускати чужих людей у коло свого спілкування – краще під приводом відмовити їм у цьому.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 березня для Дів

Якщо відчуваєте перед кимось провину, найкращого часу для того, щоб визнати її і перепросити, не знайти: вас обов'язково зрозуміють і великодушно вибачать.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 березня для Терезів

Єдиний спосіб боротьби з сумними думками, які можуть здолати вас у цей час – допомога тим, хто цього потребує: завжди знайдуться люди, яким важче, ніж вам.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 березня для Скорпіонів

Сьогодні не варто нікому нічого обіцяти: найімовірніше, ви не зможете стримати дане вам слово, через що згодом відчуватимете докори совісті – не варто до цього доводити.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 березня для Стрільців

Відсутність порозуміння з оточенням може призвести до прикрих конфліктів: щоб уникнути такого сценарію, намагайтеся якнайбільше слухати і якнайменше говорити.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 березня для Козорогів

Ухвалення серйозного життєвого рішення необхідно відкласти хоча б на день: сьогодні ви, як заведено говорити, однаково пороху не вигадаєте, а вже завтра відповідь на поставлене запитання прийде сама собою.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20 березня для Водоліїв

Властиві вам чутливість і вразливість можуть надати вам недобру послугу, тому варто виявити твердість характеру і не сприймати близько до серця чужі – несправедливі – слова.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 березня для Риб

День, коли не варто брати в борг – з його поверненням можуть виникнути складнощі: якщо кредитор дійсно потребує коштів, він зачекає до завтра.

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