Гороскоп на 20 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто жити спогадами

День, коли зірки повертають людей із небес на землю – звісно, в переносному значенні цього слова.

Найкращим афоризмом цього дня є твердження про те, що майбутнє нас потребує, а минуле – ні. Не варто жити спогадами, потрібно дивитися вперед – будувати плани на майбутнє і практично одразу ж розпочинати їх втілення в життя. Якщо вдасться взяти відгул на роботі, бажано виїхати за місто – спілкування з природою сьогодні сприятливо позначиться не лише на фізичному, а й на моральному здоров'ї.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 березня для Овнів

Сьогодні треба бути готовими до того, що будь-яке добро чи зло, зроблене раніше, обов'язково повернеться до вас бумерангом: це дасть змогу підбити підсумки своїх стосунків із людьми.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 березня для Тельців

Може здатися, що події цього дня є приводом для переживань, але дуже швидко стане зрозумілим, що вони, незважаючи на перше враження, мають не негативний, а позитивний відтінок.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 березня для Близнят

Плануючи сьогоднішній день, потрібно поставити на чільне місце справи, які допоможуть значно просунутися в професійному плані, і лише той час, що залишився від роботи, можна присвятити своєму хобі.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 березня для Раків

Цього дня небажано відволікатися від основного виду діяльності, вирішуючи питання, які можуть почекати, – вони просто "з'їдять" час, якого сьогодні не так вже й багато.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 березня для Левів

Сьогодні неможливо зробити надто багато добрих справ: вони будуть необхідні людям, які їх потребують, вам же згодом віддячить за них саме життя.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 березня для Дів

Спілкуючись із людьми – навіть дуже неприємними – зі свого оточення, намагайтеся не грубити і не підвищувати на них голос: наслідки – на жаль – можуть виявитися непередбачуваними.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 березня для Терезів

Сьогодні ви на власному досвіді переконаєтеся в тому, що руйнувати старе значно легше, ніж будувати нове, але подумайте, чи варто це робити – повернути втрачене, найімовірніше, вже не вдасться.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 березня для Скорпіонів

Від негативних емоцій, які можуть накрити вас від самого ранку, необхідно позбуватися всіма можливими способами – конструктиву від них однаково не буде, а ось нервозність вам забезпечена.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 березня для Стрільців

Нудьга й песимізм, які можуть визначати ваш настрій цього дня, не всесильні: перемістивши увагу на щось приємне – наприклад, на витвори мистецтва, – ви виявите, що вони кудись поділися.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 березня для Козорогів

День сприятливий лише для тих фінансових операцій, які заздалегідь і ретельно готувалися, від спонтанних дій у такому серйозному питанні краще відмовитися – надто великий ризик збитків.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20 березня для Водоліїв

Сьогодні особливо важливо не дозволяти собі грубих слів і різких висловлювань на адресу свого оточення: вони можуть мати надто довге відлуння, яке загострить стосунки з близькими – й не дуже – людьми.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 березня для Риб

Ризик далеко не завжди є шляхетною справою – наприклад, сьогодні він може виявитися небезпечним: необхідно відмовитися від спонтанних і непродуманих дій, особливо фінансового характеру.

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