Гороскоп на 20 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно вірити у власні сили

День, коли для того, щоб досягти хоч якогось – навіть незначного – результату, необхідно вірити у власні сили.

В іншому разі нічого путнього не вийде, можна навіть не намагатися – варіант буде нульовим. Небажано також йти на поводі в інших людей, які можуть схиляти до своєї точки зору: погодившись, згодом доведеться пошкодувати, тож треба добре подумати, перш ніж приймати чужу – і, можливо, неприйнятну – позицію.

Овен

Від шкідливих – хоча й дуже смачних – продуктів сьогодні бажано відмовитися: вони і будь-якого іншого дня не приносять користі організму, а сьогодні неодмінно відкладуться зайвими кілограмами на боках.

Телець

Не варто брати на себе чужі обов'язки, навіть якщо той, на кого вони покладені спочатку, вас дуже про це проситиме: найімовірніше, у справі існують серйозні проблеми, про які вам не скажуть.

Близнята

Сни нинішньої ночі дуже важливі для представників вашого знака: вони на всі сто відсотків виявляться пророчими – головне, по-перше, добре їх запам'ятати, а по-друге, правильно розшифрувати.

Рак

День, незважаючи на його будній статус, зірки радять присвятити догляду за собою: по-перше, його необхідність уже назріла, а по-друге, сам процес принесе вам багатоу приємних емоцій, яких ви потребуєте, як ніколи.

Лев

Тим, хто давно стурбований вирішенням житлового питання, необхідно скористатися енергіями дня: сьогодні можна винаймати і здавати квартиру, купувати та продавати нерухомість, переїжджати на ПМП.

Діва

Якщо вам знадобиться допомога, звертайтеся по неї до близьких вам людей – вони зроблять усе, що потрібно, і навіть більше, та й зайвих питань не ставитимуть, що у вашій ситуації дуже важливо.

Терези

У взаєминах з тими, хто вам дорогий, не можна давати волю емоціям: під їхнім впливом ви можете сказати щось таке, чого вони вам не пробачать, як би ви не намагалися згодом спокутувати свою провину.

Скорпіон

Вивести вас сьогодні зі стану душевної рівноваги може будь-хто – від членів сім'ї до абсолютно незнайомих вам людей: єдиний способ не встрявати в серйозний скандал – ігнорувати їхні випади.

Стрілець

Складаючи робочий план, намагайтеся максимально правильно розставити пріоритети: почніть з найважливішої справи, а все менш серйозне та значуще залиште на потім – як-то кажуть, "на закуску".

Козоріг

День сприятливий для повернення боргів, причому як матеріальної, так і моральної якості: якщо немає можливості віддати все, варто повернути хоча б частину – це стане гарною фінансовою прикметою.

Водолій

Приплив енергії, який ви відчуєте цього дня, потрібно спрямувати не на порожнє проведення часу і, тим більше, не на розмови з друзями й подругами, а на роботу – вона дасть приголомшливий результат.

Риби

Не розкривайте свій секрет навіть найближчим людям: вони – абсолютно без злого наміру – прохопляться, і те, що для вас дуже важливе й цінне, стане предметом обговорень, чуток і пліток.

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