Гороскоп на 20 червня для всіх знаків зодіаку: день напруженої боротьби добра і зла

День напруженої боротьби добра і зла, коли депресія може охопити навіть найоптимістичніше налаштовану людину.

Причиною поганого настрою може стати будь-яка дрібниця, на яку ще вчора ніхто б не звернув уваги, та й завтра, можливо, ніхто не згадає. Оскільки йдеться не більше ніж про вплив місячних енергій, найголовніше – встояти перед їхнім негативом сьогодні, а для цього цілком достатньо не говорити і не робити того, що суперечить нашим внутрішнім переконанням. Від важливих ділових переговорів і серйозних фінансових операцій сьогодні краще відмовитися – їх результат може бути прямо протилежний очікуваному.

Овен

Не вимагайте від близької людини зробити більше, ніж вона може, про яку б життєву сферу не йшлося: найімовірніше, завдання, яке ви перед нею поставите, їй справді не до снаги.

Телець

Якщо людина, яку ви вважаєте другом, підведе вас у найвідповідальніший момент, подумайте про те, чи дійсно ваші стосунки такі дорогі для неї, якщо вона так легковажно до них ставиться.

Близнята

Не варто зустрічатися з друзями чи приятелями, які саме сьогодні вирішать весело провести час: замість приємного спілкування ви можете опинитися в епіцентрі конфлікту, який призведе до неприємних наслідків.

Рак

Зірки радять вам відмовитися від будь-яких знайомств, але особливо викликати занепокоєння має людина, яка наполегливо намагається увійти до кола вашого спілкування – у неї можуть бути не найкращі наміри.

Лев

Запорукою професійного успіху сьогодні стане врівноваженість: у ситуації, коли щось не ладнається, головне – не панікувати, а спокійно у всьому розібратися – ситуація обов'язково налагодиться.

Діва

Конфліктів бажано уникати завжди, але цього дня – особливо: сварка, яка почалася, здавалося б, із дрібниць, матиме серйозні наслідки, яким краще запобігти, ніж згодом ліквідувати.

Терези

Намагайтеся відповідати добром не лише на добрі, але й на злі вчинки людей, які вас оточують – таким чином вам вдасться обеззброїти навіть найтоксичнішу людину, вибивши ґрунт у неї з-під ніг.

Скорпіон

Від старту нових проєктів сьогодні краще відмовитися – обставини, необхідні для їх реалізації, ще не склалися, тож час краще присвятити відпочинку та відновленню сил.

Стрілець

Успішно закінчивши один проєкт, не відпочивайте на лаврах – одразу ж беріться до нового: зараз вам щастить – умови для роботи складаються максимально сприятливі, тож не проґавте свій шанс.

Козоріг

Не варто братися до всіх справ одразу – досягти успіху в кожній із них вам однаково не вдасться, тому виберіть ту, яка вам найбільше до душі: і роботу виконаєте, і задоволення від приємного заняття отримаєте.

Водолій

Вихід із ситуації, яку ви вже втратили надію вирішити, лежить на поверхні, просто з якихось причин ви його не бачите: відпустіть проблему, і ви зрозумієте, що насправді все просто.

Риби

Сьогодні не варто нічого говорити і – тим паче! – робити, не прорахувавши ретельно наслідки, до яких це може призвести: можна зіпсувати стосунки з дорогою вам людиною, які важко буде налагодити.

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