Гороскоп на 20 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли необхідно заощаджувати свою енергію

День, коли енергії стає дедалі менше: почавши "випаровуватися" вчора, вона й сьогодні залишатиме організм.

Необхідно включити режим енергозбереження, відмовившись від справ, які традиційно підточують сили: активної діяльності, переживань – з приводу та без – і конфліктів з людьми навколо. Останні особливо небезпечні для морального здоров'я, оскільки є енерговитратними, але водночас абсолютно безглуздими – зазвичай у таких суперечках народжується не істина, а ворожнеча.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 грудня для Овнів

Запальність, яка властива вам у будь-які інші дні, сьогодні зросте в рази, тож бажано якомога менше спілкуватися з оточенням – непотрібні вам конфлікти можуть виникнути з нічого.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 грудня для Тельців

Будь-який серйозний проєкт, до якого ви візьметеся сьогодні, свідомо приречений на невдачу, тож краще займіться доведенням до ладу справ, які давно перебувають у роботі, але досі не завершені.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 грудня для Близнят

Будь-яку вільну хвилину зірки сьогодні рекомендують присвячувати відпочинку: навіть пів години, проведені в найближчому парку, матимуть на вас такий терапевтичний вплив, ніби ви побували в санаторії.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 грудня для Раків

Представникам вашого знака, на відміну від інших, зірки відпустять енергії з надлишком, але розпорядитися нею треба ощадливо: витративши максимальну її кількість у першій половині дня, вже пообіді ви залишитеся без сил.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 грудня для Левів

Ділові та бізнес-питання необхідно вирішувати обережно: є небезпека зробити невірний крок, який призведе до серйозних наслідків, тому краще перестрахуватися, ніж ризикнути й помилитися.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 грудня для Дів

Керівництво або близькі люди можуть вимагати від вас ухвалення важливого рішення, від якого під будь-яким приводом потрібно відмовитися: велика ймовірність помилки, тому перенесіть відповідальний крок на кілька днів.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 грудня для Терезів

Сьогодні все необхідно робити вчасно, не забігаючи вперед і не плетучись у хвості – інакше ви можете порушити звичний хід речей, що, своєю чергою, призведе до того, що всі плани зруйнуються.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 грудня для Скорпіонів

Заручниками поганого настрою, який охопить вас цього дня, стануть передусім ваші близькі: оскільки вони, мабуть, нічим перед вами не завинили, намагайтеся стриматися і не ображати їх.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 грудня для Стрільців

Якими б справами – робочими чи домашніми – ви сьогодні не займалися, намагайтеся не хапатися за все одразу: пам'ятайте, що погоня за двома та ще більшою кількість "зайців" ще нікого до добра не доводила.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 грудня для Козорогів

Сьогодні поспілкуватися з вами хотітиме дуже велика кількість людей, тому приділити увагу всім вам, найімовірніше, не вдасться – вибирайте тих співрозмовників, які запропонують важливі для вас теми для розмови.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20 грудня для Водоліїв

Не найкращий день для фінансових операцій, хоч би якого масштабу вони були – надто велика ймовірність матеріальних втрат, які виникнуть через помилки або одруки в документах.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 грудня для Риб

День категорично невдалий для спілкування з керівництвом, тому бажано не лише не обговорювати з ним свою роботу, а й зовсім не траплятися йому на очі – як то кажуть, від гріха подалі.

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