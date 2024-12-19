Гороскоп на 20 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно переходити від слів до дій

День, коли, незважаючи на фінал робочого тижня, потрібно переходити від слів до активних і рішучих дій.

Головне – не сумніватися ні у своїх цілях, ні у правильності поставленої мети, в такому разі до будь-яких перешкод – а їхню ймовірність виключати не можна – нам буде байдуже. В цей час також необхідно максимум уваги приділити своїм близьким, і в цьому разі п'ятниця – як початок довгого вікенду – буде дуже доречною.

Овен

Не варто доводити взаємини з близькою людиною до відкритого конфлікту: відчувши, що розмова вийшла з мирного русла і рухається, як-то кажуть, не в той бік, краще зробіть вигляд, що марно погарячкували.

Телець

День сприятливий для фінансових операцій будь-якого ступеня складності – успіх сьогодні буде на вашому боці, тому варто скористатися таким чудовим шансом поправити своє матеріальне становище.

Близнята

Перш ніж звернутися до начальства з проханням про кар'єрне просування або підвищення зарплатні, підготуйте доводи, за допомогою яких ви переконуватимете його в необхідності таких дій.

Рак

З друзями сьогодні можна – і потрібно – розмовляти не лише на особисті, а й на професійні теми: вони можуть дати дуже слушну пораду, до якої бажано дослухатися, а ще краще – пристати на неї.

Лев

Не варто відмовлятися від участі у проєкті, який наразі не обіцяє значних фінансів, але на популярності у професійних колах, яку він принесе, ви заробите набагато більше.

Діва

Ухвалюючи важливе життєве рішення, спробуйте відволіктися від дрібних деталей і побачити головне – лише ви зможете зрозуміти, що для вас дійсно важливо, а без чого можна обійтися.

Терези

Зірки не радять вам одразу відмовлятися від пропозиції, яку вам можуть зробити сьогодні: взявши час на обмірковування, ви зрозумієте, наскільки вона вигідна – її в жодному разі не можна втрачати.

Скорпіон

Можна розпочинати реалізацію важливого проєкту, над підготовкою якого ви працювали весь попередній період – причому він може стосуватися не лише професійної діяльності, а й вирішення побутових питань.

Стрілець

Вибираючи, куди рухатися далі – передусім йдеться про професійну діяльність – зупиніться на тому, що вам справді цікаво, тоді й результат буде вагомим.

Козоріг

Відчувши нездужання, не займайтеся самолікуванням – зверніться до лікаря, а ще краще – до двох: для правильного діагнозу необхідно вислухати різні думки, а потім ухвалювати рішення про лікування.

Водолій

Головний секрет успіху в цей день – максимально високий темп активних дій, який дозволить, не зупиняючись на півдорозі, досягти поставленої мети і навіть помилуватися отриманими результатами.

Риби

День справжнього чаклунства, коли проблеми, які докучали вам тривалий час, можуть вирішитися самі собою, без будь-яких зусиль з вашого боку, звільнивши час для передсвяткових клопотів.

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