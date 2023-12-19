Гороскоп на 20 грудня для всіх знаків зодіаку: день підбиття підсумків

День підбиття попередніх професійних і життєвих підсумків – у цьому разі не лише місяця, що минув, а й року, що йде від нас.

Енергії дня налаштовують на активізацію аналітичних здібностей, тому можна буде не лише підсумувати вже втілені в життя проєкти та події, що відбулися, а й накреслити плани на майбутнє. Що ж до сил – як фізичних, так і моральних, то вони ще будуть потрібні – щонайменше для майбутніх свят, а щонайбільше – для справ, які до цього часу ще мають бути здійснені.

Овен

Для очищення організму – як на моральному, так і на фізичному рівні – бажано сходити до лазні, провести сеанс детоксу, зробити чистку у косметолога, якомога довше погуляти на свіжому повітрі.

Телець

Спілкування з колегами сьогодні може принести багато негативу, що не найкращим чином позначиться на робочому процесі, тому бажано від нього відмовитися – це, до речі, і для справи корисніше.

Близнята

Минуле, повернувшись цього дня у ваше життя, може набути будь-якого вигляду – від телефонного дзвінка до появи людини, з якою вас колись пов'язували серйозні стосунки: зверніть увагу на те, що вона скаже.

Рак

Дуже важливо стежити за станом свого здоров'я – особливо тим із вас, хто страждає від хронічних захворювань: за найменшого нездужання необхідно одразу ж вжити заходів, щоб не допустити серйозної стадії.

Лев

День сприятливий для зустрічі з друзями – особливо тими, кого ви давно не бачили: по-перше, вам є про що розповісти одне одному, а по-друге, спілкування залишить масу приємних вражень.

Діва

Позитивні енергії дня сприятливі для того, щоб перепросити тих, кого ви образили, і прийняти вибачення тих, хто образив вас: напередодні свят саме час налагодити стосунки зі своїм оточенням.

Терези

Ті з вас, хто давно розмірковує над зміною роботи, може отримати відповідну пропозицію, але з відповіддю на неї поспішати не варто – спочатку треба дізнатися більше про компанію, яка вас запрошує.

Скорпіон

Фінансова пропозиція, яку позиціонуватимуть як вкрай вигідну, насправді такою, найімовірніше, не є, тож щоб уникнути неминучих збитків, краще її не приймати.

Стрілець

Поганий настрій, який може "накрити" вас від самого ранку, чудово "лікується" розмовою з людиною, якій ви щиро симпатизуєте: вона зуміє знайти слова, які не лише заспокоять, а й розвеселять вас.

Козоріг

Як би ви не зашивалися з роботою, не варто просити колег про допомогу: перебуваючи в цейтноті, вони, найвірогідніше, не відмовлять, але зроблять усе так, що вам доведеться переробляти – в чому сенс такої допомоги?

Водолій

Не варто поглиблювати конфлікт, що існує між вами і близькою людиною: згадайте, що поганий мир кращий за гарну сварку, і збережіть хоча б видимість хороших стосунків.

Риби

Перш ніж засуджувати іншу людину, подумайте про обставини, які супроводжували її вчинок: можливо, ви зумієте якщо не виправдати, то хоча б зрозуміти її.

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