Гороскоп на 20 грудня для всіх знаків зодіаку: день веселощів та розваг

День, коли можна веселитися та розважатися, звільняючись таким чином від накопиченого останнім часом негативу.
Що ж до розв'язання важливих питань, то для цього необхідно звертатися до своєї інтуїції – осяяння, яке вона може подарувати, сприятливо вплине на розвиток життєвої ситуації. Необхідно також довіряти собі та розраховувати лише на свої сили.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 20 грудня для Овнів
Чим менше безглуздого пафосу ви будете вносити сьогодні у свою поведінку, тим краще, навіть ділові переговори рекомендується провести в неформальній і ненав'язливій атмосфері.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 20 грудня для Тельців
Заняття спортом – як і будь-яка інша фізична активність – повинні бути помірними: різкі рухи можуть стати причиною серйозних травм, тому краще не ризикувати.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 20 грудня для Близнят
Вплив емоційних "гойдалок", які сьогодні випробовуватимуть вас на міцність, легко мінімізувати, якщо дочекатися піднесеності — тобто, поліпшення настрою — і зафіксуватися на ній.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 20 грудня для Раків
Незважаючи на велике бажання занепасти духом і впасти в депресію, робити цього не слід: негатив може увійти в дисонанс із енергіями дня, що категорично не сподобається Місяцю та зіркам.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 20 грудня для Левів
Роботу – зрозуміло, за можливості – краще перенести на інший час, сьогоднішній день, згідно з космічними енергіями, призначений для відпочинку та веселощів.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 20 грудня для Дів
Розв'язати важливе професійне питання допоможе раптове осяяння, яке прийде ніби нізвідки – насправді воно стане результатом невсипущої роботи підсвідомості.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 20 грудня для Терезів
Перш ніж ставати до реалізації нового проєкту, необхідно довести до логічного кінця розпочаті раніше, інакше їхня важка енергетика постійно тягтиме вас назад.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 20 грудня для Скорпіонів
Свято для вас, вашої родини, друзів та приятелів рекомендується організовувати самостійно – розраховувати на чужу допомогу, навіть якщо йдеться про близьких людей, не варто.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 20 грудня для Стрільців
Будь-яке нове починання – особливого професійного характеру – виявиться надзвичайно успішним, тому не варто гаяти час – необхідно ставати до реалізації важливих проєктів.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 20 грудня для Козорогів
В атмосфері корпоративних веселощів та розкутості – особливо під впливом алкогольних напоїв – не варто забувати про те, що вам ще доведеться працювати з цими людьми.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 20 грудня для Водоліїв
День сприятливий для створення нової сім'ї, тому, якщо ви давно збираєтеся офіційно оформити стосунки, найкращого часу для весілля або хоча б заручин вам не знайти.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 20 грудня для Риб
День сприятливий для відпочинку: останнім часом ви багато працювали і цілком заслужили на невеликий перепочинок, необхідний для відновлення сил, інакше можна професійно вигоріти.
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