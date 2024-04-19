Гороскоп на 20 квітня для всіх знаків pодіаку: день, коли можна розпочати життя з чистого аркуша

День, коли можна позбутися вантажу старих проблем і почати життя практично з чистого аркуша.

Такй ефект дасть зустріч з минулим, яка завжди відбувається в цей день місячного календаря. Особливо це стосуватиметься стосунків з близькими – чи не дуже – людьми, які застигли у стані статус-кво. Створяться сприятливі умови для того, щоб продовжити їх з тієї точки, на якій вони колись зупинилися, або припинити остаточно.

Овен

Сьогодні представникам вашого знака можна – хоча б на якийсь час – забути про своє оточення, а подумати про самих себе – приділити увагу своєму душевному, а водночас і фізичному комфорту.

Телець

Сьогодні – втім, як завжди – необхідно зважувати кожне своє слово: перебуваючи у стані роздратування, ви легко можете наговорити те, про що згодом обов'язково пошкодуєте.

Близнята

Не варто заглиблюватися у спогади, навіть якщо вони будуть дуже приємними: таким чином ви ризикуєте загубитися в часі та підійти до подій сьогоднішнього дня з мірками вчорашнього.

Рак

Ваша доброзичливість знадобиться вам сьогодні, як ніколи: люди навколо вас потребуватимуть душевного тепла та уваги – не соромтеся дарувати їх навіть тим, кого не знаєте, не кажучи вже про близьких.

Лев

Від спілкування з близькими та друзями цього дня бажано відмовитися: надто великий ризик серйозного конфлікту, вихід з якого виявиться тривалим, а тому надзвичайно важким.

Діва

Гроші, які опиняться у вашому розпорядженні, необхідно витрачати розумно та практично: пам'ятайте, що витратити можна все, але для комфортного життя необхідна фінансова "подушка безпеки".

Терези

Події цього дня багато в чому змінять ваше ставлення до людини, яка досі здавалася вам вкрай неприємною: може виявитися, що весь цей час ви помилялися, оцінюючи її переваги й недоліки.

Скорпіон

День, коли потрібно уникати надто тісного контакту зі своїми близькими – їхня дратівливість може спричинити сварку, яку – незважаючи на те, що вона виникне на порожньому місці – важко буде врегулювати.

Стрілець

Ви можете відчути дежавю, коли здасться, що щось подібне з вами вже траплялося: не ігноруйте його – є ймовірність, що воно наштовхне вас на важливі думки щодо нинішнього дня.

Козоріг

Суспільна думка, яку представники вашого знака відверто ігнорують, сьогодні може виявитися для вас корисною: дослухайтеся до того, що говоритимуть про вас люди з вашого оточення, і зробіть з їхніх слів висновки.

Водолій

Нинішній день сприятливий для заняття, яким ви найчастіше нехтуєте: присвятіть хоча б трохи часу творчості – воно дозволить вам не лише отримати задоволення, а й відпочити.

Риби

Найкращий спосіб посилити вже наявний конфлікт – продовжувати спілкування з людиною, з якою перебуваєте у сварці, тому спробуйте – звісно, на якийсь час – дистанціюватися від неї.

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