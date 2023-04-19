Гороскоп на 20 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно накопичувати енергію

Чистий і світлий день є основою всього наступного нового місяця, тому його важливо провести правильно.
Нових справ краще не розпочинати, а ось планувати їх не тільки можна, а й потрібно: у цей час відкриються перспективи, які покажуть, якої мети потрібно прагнути і які дії робити для того, щоб її досягти. Потрібно також накопичувати необхідну енергію, тому для відпочинку бажано використовувати будь-яку можливість.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 20 квітня для Овнів
Перебуваючи на межі нервового зриву, що з вами зараз і відбувається, необхідно зупинитися і не доводити себе і свою психіку до краю — найкраще зайнятися чимось таким, що вас не дратує.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 20 квітня для Тельців
Сьогодні – втім, як і будь-якого іншого дня – представникам вашого знака важливо пам'ятати про те, що свобода поведінки теж має свої рамки – вона має закінчуватися там, де починається свобода інших людей.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 20 квітня для Близнят
Нинішній день бажано провести без метушні та поспіху: метання з боку в бік, в результаті яких ви хапатиметеся за різні справи, не доводячи жодного з них до кінця, виснажать вас, але результату не дадуть.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 20 квітня для Раків
Найголовніше для вас сьогодні – скинути напруженість, що накопичилася, поки вона не позначилася на вашому психічному здоров'ї: за першої можливості варто виїхати на природу – помедитувати і розслабитися.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 20 квітня для Левів
Негатив, який отруює вам життя, необхідно залишити в минулому: знайдіть у собі сили визнати, що все, через що ви переживаєте, вже минуло, а отже, вже не має над вами влади.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 20 квітня для Дів
Вам зручно жити у світі, де все розраховано, передбачено та розкладено по поличках, але іноді – ось як сьогодні – варто вийти із зони комфорту і створити навколо себе зону непередбачуваності: такий струс надихне вас.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 20 квітня для Терезів
Не варто приймати близько до серця події, що відбуваються, і особливо слова людей, які вас оточують: особливого значення вони не матимуть, а ви, "розхитавши" свою нервову систему, довго не зможете повернути рівновагу.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 20 квітня для Скорпіонів
Не можна – навіть теоретично – бажати зла будь-кому з тих, хто зачепив вас за живе: недобрі думки завжди повертаються до людини бумерангом, але сьогодні вона прилетить надто швидко – практично протягом дня.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 20 квітня для Стрільців
Якщо ви незадоволені тим, як складається ваше професійне – і особисте – життя, спробуйте обнулити результати та почати все з чистого аркуша – обставини для цього складуться найсприятливіші.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 20 квітня для Козорогів
До складання професійних планів потрібно підійти з невластивих вам – мрійливих – позицій, до того ж чим сміливішими будуть ваші мрії, тим більше у них – і у вас – шансів на те, що вони стануть реальністю.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 20 квітня для Водоліїв
День, коли не варто нічого робити у всіх сферах життя та діяльності: найімовірніше, активні дії призведуть до прямо протилежного результату, тож краще їх не здійснювати.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 20 квітня для Риб
Не найкращий день для вирішення нагальних проблем, тому потрібно відволіктися від думок про них, зайнявшись незначними, проте необхідними роботами – наприклад, прибиранням свого будинку.
Читайте також:
- Що таке повернення Сатурна і як воно впливає на наші життя
- Що зірки нам пророкують: гороскоп на квітень 2023 року
- Весняний коридор затемнень і зростальний Місяць, 20 квітня — 5 травня 2023 року: що на нас чекає в цей час
- Ретроградний Меркурій від 21 квітня до 15 травня 2023 року: що на нас чекає в цей час