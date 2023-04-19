Гороскоп на 20 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно накопичувати енергію

Чистий і світлий день є основою всього наступного нового місяця, тому його важливо провести правильно.

Нових справ краще не розпочинати, а ось планувати їх не тільки можна, а й потрібно: у цей час відкриються перспективи, які покажуть, якої мети потрібно прагнути і які дії робити для того, щоб її досягти. Потрібно також накопичувати необхідну енергію, тому для відпочинку бажано використовувати будь-яку можливість.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 квітня для Овнів

Перебуваючи на межі нервового зриву, що з вами зараз і відбувається, необхідно зупинитися і не доводити себе і свою психіку до краю — найкраще зайнятися чимось таким, що вас не дратує.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 квітня для Тельців

Сьогодні – втім, як і будь-якого іншого дня – представникам вашого знака важливо пам'ятати про те, що свобода поведінки теж має свої рамки – вона має закінчуватися там, де починається свобода інших людей.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 квітня для Близнят

Нинішній день бажано провести без метушні та поспіху: метання з боку в бік, в результаті яких ви хапатиметеся за різні справи, не доводячи жодного з них до кінця, виснажать вас, але результату не дадуть.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 квітня для Раків

Найголовніше для вас сьогодні – скинути напруженість, що накопичилася, поки вона не позначилася на вашому психічному здоров'ї: за першої можливості варто виїхати на природу – помедитувати і розслабитися.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 квітня для Левів

Негатив, який отруює вам життя, необхідно залишити в минулому: знайдіть у собі сили визнати, що все, через що ви переживаєте, вже минуло, а отже, вже не має над вами влади.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 квітня для Дів

Вам зручно жити у світі, де все розраховано, передбачено та розкладено по поличках, але іноді – ось як сьогодні – варто вийти із зони комфорту і створити навколо себе зону непередбачуваності: такий струс надихне вас.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 квітня для Терезів

Не варто приймати близько до серця події, що відбуваються, і особливо слова людей, які вас оточують: особливого значення вони не матимуть, а ви, "розхитавши" свою нервову систему, довго не зможете повернути рівновагу.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 квітня для Скорпіонів

Не можна – навіть теоретично – бажати зла будь-кому з тих, хто зачепив вас за живе: недобрі думки завжди повертаються до людини бумерангом, але сьогодні вона прилетить надто швидко – практично протягом дня.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 квітня для Стрільців

Якщо ви незадоволені тим, як складається ваше професійне – і особисте – життя, спробуйте обнулити результати та почати все з чистого аркуша – обставини для цього складуться найсприятливіші.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 квітня для Козорогів

До складання професійних планів потрібно підійти з невластивих вам – мрійливих – позицій, до того ж чим сміливішими будуть ваші мрії, тим більше у них – і у вас – шансів на те, що вони стануть реальністю.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20 квітня для Водоліїв

День, коли не варто нічого робити у всіх сферах життя та діяльності: найімовірніше, активні дії призведуть до прямо протилежного результату, тож краще їх не здійснювати.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 квітня для Риб

Не найкращий день для вирішення нагальних проблем, тому потрібно відволіктися від думок про них, зайнявшись незначними, проте необхідними роботами – наприклад, прибиранням свого будинку.

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