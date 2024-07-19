Гороскоп на 20 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли на поверхню вийде негатив

День, коли негатив, який є всередині у кожної – навіть найдобрішої та найгарнішої – людини, може вийти на поверхню.

Втім, сили зла можуть полювати на нас і зовні – у такі дні вони набувають вигляду неадекватних, агресивних та недоброзичливих людей, маніпуляторів та шахраїв. Їхня мета вивести нас зі стану рівноваги і, скориставшись нашою слабкістю, «підживитися» нашою енергією або, переслідуючи корисливу мету, обдурити і отримати те, що за інших умов їм зробити не вдалося. Але, як кажуть, хто попереджений, той озброєний: важливо пам'ятати, що цей місячний день – перевірка на міцність і вияв обережності.

Овен

Будь-яку роботу – навіть якщо йдеться лише про домашні клопоти – представникам вашого знака краще відкласти: користі від неї однаково не буде, так що краще присвятити вихідний день відпочинку.

Телець

Найкраще провести сьогоднішній день на самоті, тим більше, що у вихідний день зробити це простіше, ніж у робочий: так ви зможете зосередитися на обмірковуванні завдань, які вам необхідно вирішити.

Близнята

Цього дня, незважаючи на те, що він є вихідним, в жодному разі не можна ледаврювати: потрібно знайти якесь заняття, яке займе ваші руки та голову і тим самим відверне від нав'язливих думок.

Рак

Не давайте людям, які хочуть зіпсувати вам настрій, досягти успіху: найкращий спосіб позбутися їх – ігнорувати їхні недоброзичливі випади, і вони від вас відстануть.

Лев

Присвятіть день неквапливим та спокійним домашнім справам – чим неквапливіше та спокійніше, без зайвої метушні, ви проведете цей день, тим краще – мир у душі вам гарантований, а це вже чимало.

Діва

У пошуках відповіді на важливе запитання можна взяти до відома чужі підказки та поради, але ухвалювати рішення все-таки бажано, спираючись на власну думку – так вдасться уникнути серйозної помилки.

Терези

День можна – і навіть потрібно – присвятити складання планів на майбутнє, але розпочинати активні дії потрібно не раніше понеділка і лише після того, як буде проведено роботу над припущеними раніше помилками.

Скорпіон

Представникам вашого знака обов'язково потрібно звернути увагу на сни, які ви побачите цієї ночі – за їхньою допомогою підсвідомість допоможе вам ухвалити правильне рішення в ситуації, що склалася в житті.

Стрілець

Лінощі, які здолають вас сьогодні, цілком логічні для вихідного дня, але все-таки повного неробства допускати не слід — займіться хоча б своїм хобі, воно сприятиме гарному настрою.

Козоріг

Ваше бажання, незважаючи на суботній день, зробити якнайбільше, зрозуміле, проте, визначте для своїх справ – навіть домашніх – якийсь порядок: не беріться за все одразу інакше потрапите в цейтнот.

Водолій

Не варто ухвалювати серйозне життєве рішення саме цього дня – найімовірніше, воно виявиться помилковим, тому перенесіть цей важливий для вас момент хоча б на кілька днів – приурочте його до початку робочого тижня.

Риби

Перш ніж повірити тому, хто захоче зганьбити у ваших очах близької вам людини, навіть якщо вона буде дуже переконливою, подумайте про те, чому вона вам про це говорить — у чому її особистий інтерес.

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