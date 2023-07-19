Гороскоп на 20 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли важливо опиратися численним спокусам

Неоднозначний день, коли настрій змінюватиметься кардинально – від легкості й невимушеності до дратівливості та навіть агресії.

Людині, якщо, звісно, вона не хоче стати жертвою шахраїв – або просто непорядних людей – важливо опиратися численним спокусам, яких сьогодні вистачатиме. Перед кожним із нас на повний зріст може постати вибір між добром і злом: рішення кожному потрібно ухвалювати самостійно, головне – пам'ятати, що за нього в будь-якому разі доведеться відповідати.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 липня для Овнів

Емоції, які, мов на зло, переповнюватимуть вас сьогодні, можуть зробити вас абсолютно нестерпними для оточення, тому намагайтеся спілкуватися з ним якомога менше – стриматися вам однаково не вдасться.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 липня для Тельців

Навіть якщо ви заздалегідь планували на сьогоднішній день якісь медичні операції, ще не пізно їх скасувати – сьогодні вони замість користі нашкодять вам.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 липня для Близнят

Від романтичних побачень сьогодні краще відмовитися: сварка, яка може спалахнути через будь-яку дрібницю, переросте в конфлікт, врегулювати який буде складно, а в особливо серйозних випадках – і неможливо.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 липня для Раків

Якщо ви розробили план реалізації нового – перспективного – проєкту, саме час обговорити його з керівництвом – сьогодні воно буде налаштоване благодушно і схвалить усі ваші професійні плани.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 липня для Левів

Нинішній день напрочуд сприятливий для того, щоб позбутися шкідливих звичок: наприклад, якщо сьогодні кинути палити, велика ймовірність того, що ви вже ніколи більше не візьмете до рук цигарку.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 липня для Дів

Можливо, вам здасться, що робота, яку ви розпочали напередодні, не має перспектив, але це не так, тому не поспішайте її кидати – тоді вам вдасться досягти приголомшливого результату.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 липня для Терезів

Відчуваючи роздратування, намагайтеся не спускати собак на людей навколо – як сторонніх, так і – особливо – близьких: образу, якої ви їм завдасте, загладити вдасться нескоро.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 липня для Скорпіонів

Перш ніж образитися на людину, яка вирішить вас покритикувати, згадайте про те, що й самі часто знаходите недоліки в тих, хто вас оточує, та не соромитеся їм про це казати, тож усе по-чесному.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 липня для Стрільців

Ви сьогодні можете відчути гостре невдоволення – як собою, так і своїми професійними досягненнями; не поспішайте зневірятися: настрій дня – не більше ніж вплив Місяця, а налагодити життя цілком вам до снаги.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 липня для Козорогів

Близькі люди сьогодні не зможуть вам збрехати, тому не запитуйте у них про те, чого не готові почути – краще оминіть делікатне запитання, вам буде спокійніше.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20 липня для Водоліїв

Сон, який вам сьогодні насниться, не можна ігнорувати: він не лише передбачить ваше найближче майбутнє, а й дасть пораду щодо того, як поводитися в життєвій ситуації, що склалася.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 липня для Риб

Діяти вам сьогодні необхідно відповідно до заздалегідь складеного плану: так ви не просто все встигнете, але і зможете похвалитися відмінною якістю зробленої роботи.

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