Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку: день гармонії та щастя

Один із найбільш гармонійних і щасливих днів місячного календаря, який приходить на зміну одному з найнебезпечніших, пережитих напередодні.

За серйозну роботу сьогодні, незважаючи на розпал робочого тижня, братися не варто – на неї банально не вистачить сил, тож треба займатися легкими справами чи присвятити день відпочинку. Час також сприятливий для звернення за допомогою до вищих сил: можна створювати талісмани та обереги, які мають забезпечити людині захист від непередбачених обставин та небезпек.

Овен

Відчувши навіть трохи нездужання, потрібно відкласти убік усі справи і трохи відпочити — найімовірніше, воно обумовлено втомою, що накопичилася, — останнім часом ви дуже багато працювали.

Телець

Спілкування з близькими людьми сьогодні не принесе того позитиву, на який ви розраховуєте, а ось зіпсувати взаємини з ними може цілком, так що намагайтеся уникати розмов навіть на найнешкідливіші теми.

Близнята

Вибираючи між матеріальним і духовним началом, зупиніться на другому: піднесені думки зроблять вас чистішими і добрішими, а якщо вони ще й підштовхнуть вас до добрих вчинків, то й поготів.

Рак

День, коли наявні проблеми – переважно професійного характеру – вирішуватимуться начебто самі собою, без серйозних і відчутних зусиль з вашого боку.

Лев

Час бажано присвятити не так роботі над важливими професійними проєктами, як плануванню та продумуванню тактики з досягнення поставленої мети, а також уточненню нюансів.

Діва

Сили, приплив яких ви відчуєте ближче до обіду, необхідно витрачати ощадливо – тільки на найважливіші професійні справи, від вирішення другорядних завдань зірки радять відмовитися.

Терези

Представникам вашого знака – незважаючи на будній день – необхідно виключити безпосередню роботу з переліку першочергових завдань: успішною вона не буде, тож краще відкласти її потім.

Скорпіон

Відповідь на важливе – життєве чи професійне – питання, над яким ви б'єтеся вже довгий час, несподівано прийда сама собою – залишиться тільки дивуватися, чому ви досі до цього не додумалися.

Стрілець

Оскільки через найрізноманітніші – як суб'єктивні, так і об'єктивні причини – ваша самооцінка останнім часом помітно знизилася, витратьте сьогоднішній день на те, щоб виправити ситуацію, підвищивши її.

Козоріг

Незважаючи на те, що виплата, яка сьогодні надійде на ваш рахунок, вразить своєю щедрістю, розпоряджатися грошима необхідно економно, допускаючи лише витрати, які вам дійсно необхідні.

Водолій

Навколишні будуть налаштовані позитивно, тому спілкування з ними перетворитися на справжнє задоволення: насамперед це стосується друзів та коханих, але потішать навіть зовсім сторонні люди.

Риби

День сприятливий для великих – найімовірніше, побутових – закупів, які ви давно збиралися зробити: сьогоднішні придбання виявляться надзвичайно вдалими – вони працюватимуть довго і без перебоїв.

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