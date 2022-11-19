Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли нікому не варто довіряти

День, коли не варто брати за чисту монету все, що буде говорити оточення, в його словах мало правди.

Також із певною часткою обережності необхідно ставитися до подій, що відбуваються: вони можуть здатися зовсім не тими, якими є насправді. Не варто робити з них важливі висновки і ухвалювати серйозні рішення, оскільки вже завтра ситуація може змінитися, перевернувшись з ніг на голову, тому є сенс трохи почекати, поки реальність набуде своїх справжніх рис.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 листопада для Овнів

Небажано робити покупки, навіть якщо йтиметься лише про запаси продуктів на найближчий тиждень: найімовірніше, вони виявляться з терміном придатності, що закінчується, а то й зовсім протермінованими.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 листопада для Тельців

Вирушаючи на шопінг, будьте максимально обережні з грошима: сьогодні можна не тільки витратити значну суму грошей, завдавши втрат своєму бюджету, але й придбати те, що вам зовсім не потрібно.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 листопада для Близнят

Сьогодні зірки рекомендують вам поєднати домашню роботу та відпочинок: і якщо зранку можна і потрібно займатися господарськими справами, то після обіду необхідно погуляти на свіжому повітрі – у лісі чи парку.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 листопада для Раків

Навіть якщо ваш настрій залишить бажати кращого, не варто замикатися в собі: спілкування з іншими людьми не тільки розважить вас, але й дасть інформацію до важливих роздумів.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 листопада для Левів

Необхідно відмовитися від будь-яких поїздок, оскільки успіхом вони сьогодні не увінчаються, краще – зрозуміло, за можливості – взагалі не залишати стіни свого будинку, тим більше що в них завжди мають чим зайнятися.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 листопада для Дів

Хронічні захворювання, які — з великою ймовірністю — можуть загостритися в цей день, необхідно лікувати за схемою, яку раніше склав вам лікар — тільки так вдасться уникнути нездужання.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 листопада для Терезів

Будь-яке творче заняття – незалежно від того, чи є воно для вас роботою чи хобі – сьогодні будуть приречені на успіх: не втрачайте щасливого шансу створити щось по-справжньому цінне.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 листопада для Скорпіонів

Не давайте розгулятися сумним думкам, які можуть довести вас до депресії – у прямому значенні цього слова: намагайтеся знайти позитивне навіть у тому, що ви звикли вважати негативним.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 листопада для Стрільців

Відмовтеся від непродуктивного спілкування: розмови про все і одночасно нема про що можуть призвести до конфлікту, який спалахне з нічого – чи варто говорити про те, що він призведе до безрадісного результату.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 листопада для Козорогів

Щоб завтра розпочати роботу над важливим професійним проєктом, сьогодні потрібно підготуватися до неї: насамперед закрити всі питання, які навіть теоретично можуть гальмувати вас.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20 листопада для Водоліїв

Вам сьогодні – втім, як і завжди – небажано хизуватися своїми досягненнями у професії, фінансах та особистому житті: ви банально можете наврочити самому собі та втратити те, що маєте.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 листопада для Риб

Займаючись господарськими турботами, не хапайтеся за все одразу — великий ризик того, що їжа пригорить, а вода у ванній переллється через край: краще складіть докладний план і чітко дотримуйтесь його.

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