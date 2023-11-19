Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно бути готовими до будь-яких несподіванок

День, коли потрібно бути готовими до будь-яких несподіванок – прорахувати чи передбачити його події неможливо.

Переважно це стосуватиметься стосунків із людьми, які застигли у статус-кво і не рухаються ні туди, ні сюди. Схоже, настав час розібратися і або продовжити їх із чистого аркуша, або закінчити, поставивши в кінці тверду крапку.

Овен

Вирішуючи, як вчинити в ситуації, що склалася, дайте "висловитися" своєму внутрішньому голосу: його "думка" виявиться набагато вірнішою, ніж міркування розуму, який сьогодні може помилятися.

Телець

Властива вам упертість – не найкраща якість будь-якого іншого дня, але сьогодні вона може зіграти з вами злий жарт, тому необхідно максимально відмовитися від її проявів.

Близнята

Навіть якщо цього дня, незважаючи на те, що він випадає на понеділок, ви не запланували серйозних справ, не варто витрачати його на пусті розмови й суперечки: краще знайти час для того, щоб відпочити.

Рак

Звичка ховатися до своєї "мушлі" від спілкування з людьми, які вас оточують – не найкраща ідея для будь-якого дня, але для сьогоднішнього – особливо: від співрозмовників ви можете дізнатися багато цікавого.

Лев

Зустріч із друзями чи родичами, яких ви давно не бачили, виявиться корисною в багатьох сенсах: ви не лише гарно проведете час, а й отримаєте цінну та вчасну пораду.

Діва

День сприятливий для примирення з людиною, яку ви – мимоволі чи навмисно – образили: ви вже давно розкаялися у скоєному, тож поспішіть відновити добрі взаємини.

Терези

Якщо ви давно хотіли змінити щось у своєму житті, сприятливий час настав: сьогодні доля може подати вам знак щодо того, як вам потрібно вчиняти надалі, щоб досягти своєї мети.

Скорпіон

Не варто брати участь у сварках і суперечках, особливо якщо до них будуть залучені ваші колеги – це створить нервову обстановку в колективі, що своєю чергою негативно позначиться на роботі.

Стрілець

Тим, хто сьогодні хоче багато встигнути, бажано скласти докладний план дій: дотримуючись його, ви зможете легко і швидко виконати всі професійні завдання дня.

Козоріг

Не варто покладати особливі надії на сьогоднішні трудові звершення – через розслабленість, яка буде вам притаманна, вам навряд чи вдасться зробити щось серйозне, тому краще присвятити цей час відпочинку.

Водолій

Не варто нервувати з приводу дрібних негараздів професійної та побутової властивості – не мине й доби, як ви благополучно про них забудете, тож краще поберегти нервові клітини.

Риби

Сьогодні не варто ухвалювати важливі професійні та особисті рішення: якщо ви помилитеся – а така ймовірність велика, – серйозних наслідків уникнути не вдасться, тож краще не ризикувати.

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