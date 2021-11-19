Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку: день свят та веселощів

День, призначений для свят та веселощів, недарма цього місяця випав на суботу – форма прийшла у відповідність до змісту.
Можна святкувати дні народження дітей та ювілеї літніх родичів, влаштовувати вечірки – зокрема й тематичні – і просто робити те, що приносить радість та задоволення, а ось сумувати та впадати у відчай – категорично забороняється.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 20 листопада для Овнів
Будь-які переговори, які ви, незважаючи на вихідний, призначили на цей день, необхідно провести у неформальній атмосфері – так би мовити, без краваток: тільки так вдасться досягти необхідної домовленості.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 20 листопада для Тельців
Відпочиваючи, необхідно відмовитися від посиленої фізичної активності – зокрема й занять спортом: вона може призвести до ймовірних травм, яких можна уникнути, якщо вести спокійний спосіб життя.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 20 листопада для Близнят
Уникнути перепадів настрою, які загрожують вам цього дня, можна дуже простим способом: зазнавши радості, зафіксуйте цей стан душі і не дозволяйте нудьзі та роздратуванню вплинути на вас.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 20 листопада для Раків
Навіть якщо у вас з'явиться привід для зневіри (представники вашого знака знаходять його і там, де інші радіють), намагайтеся не дати депресії розігратися - наприклад, займіться улюбленою справою.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 20 листопада для Левів
Відпочинок, який ви призначили на цей день, не має бути пасивним: активні рухи та ще й на свіжому повітрі – незалежно від погоди – дозволять вам зарядитися позитивною енергією на тиждень наперед.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 20 листопада для Дів
Проблема у взаєминах із близькою людиною, яка вже досить довго псувала вам нерви, несподівано вирішиться сама собою: все налагодиться, начебто й не існувало напруженості.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 20 листопада для Терезів
Навіть якщо ви мали намір трохи попрацювати, не варто цього робити: сьогоднішній день призначений для веселощів, і того, хто не дотримається зіркових рекомендацій зірок, вони можуть позбавити своєї прихильності.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 20 листопада для Скорпіонів
Не варто доручати організацію вечірки, призначеної на цей день, стороннім людям: знайдіть час та сили для того, щоб підготувати все самостійно – так ви зможете бути впевненими як всі послуги.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 20 листопада для Стрільців
Ви, мабуть, представники єдиного знака, якому зірки дозволяють розпочати реалізацію нового – амбітного – проєкту: будучи розпочатим сьогодні, він виявиться максимально успішним.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 20 листопада для Козорогів
Не дозволяйте емоціям, що долають вас у цей час, виплескуватися безконтрольно: налетівши на когось із оточення, ви захочете перпросити, але буде пізно – людина може розлютитися на вас надовго.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 20 листопада для Водоліїв
День сприятливий для освідчення в коханні та пропозиції руки і серця: шлюб, укладений внаслідок цього, виявиться щасливим і надзвичайно міцним: він триватиме довгі роки.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 20 листопада для Риб
Перш ніж скласти план на день, включивши в них безліч пунктів, спочатку зважте свої сили: розваги, звичайно, приємна річ, але навіть на них вам сьогодні може банально не вистачити сил.
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