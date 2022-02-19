Гороскоп на 20 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли на перший план виходить творчість

Гороскоп на 20 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли на перший план виходить творчість

День, коли на перший план виходить творчість, яка застосовується до будь-якої сфери життя та діяльності.

Креативний підхід буде однаково добрий як у професійному сенсі, до того ж не лише як у гуманітарній, так і в технічній галузі, а й у особистому житті. У будь-якому разі важливо вірити у свої сили і діяти завзято та наполегливо, без цього навряд чи вдасться чогось досягти.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 лютого для Овнів

Можна вирушати в поїздки, насамперед ділового характеру: виїхавши сьогодні, вже завтра можна буде, не гаючи часу, братися за вирішення завдань, заради яких ви збираєтеся до іншого міста.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 лютого для Тельців

Не варто дослухатися до думки інших людей, навіть якщо ви звикли їм довіряти: сьогодні вони можуть бути необ'єктивними та упередженими, і – хай і ненавмисно – відведуть вас в інший бік.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 лютого для Близнят

До будь-якого заклику про допомогу необхідно, всупереч байдужості до чужих проблем, яка вам притаманна, поставитися максимально серйозно – можливо, вибачте за пафос, вдасться врятувати чиєсь життя.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 лютого для Раків

День сприятливий для бурхливих подій у особистому житті: можна і треба! – призначати побачення, освідчуватися у коханні, робити пропозиції руки та серце, святкувати заручини та офіційно оформлювати шлюб.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 лютого для Левів

Зустріч із друзями, яку ви призначили на цей день, мине під знаком приємних спогадів про минуле, зараз вам вдасться спланувати спільне майбутнє – найімовірніше, пов'язане із спільним бізнесом.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 лютого для Дів

Сьогодні вас буде супроводжувати успіх у всіх починаннях, але, оскільки на календарі сьогодні вихідний, ітиметься, найімовірніше, про домашні і побутові турботи — можливо, вам час стати до ремонту.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 лютого для Терезів

Необхідно максимум уваги приділити близьким людям, адже вихідні багато в чому саме для цього і призначені: бажано погуляти у парку, пообідати у кафе, а ввечері влаштувати спільну вечерю.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 лютого для Скорпіонів

Ставши свідком прояву несправедливості до слабких і беззахисних, не проходьте повз: постарайтеся – у міру своїх сил – допомогти людині, яка опинилась у неприємній ситуації.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 лютого для Стрільців

Не варто витрачати моральні та фізичні сили даремно – сьогодні від роботи, навіть від домашньої, пуття не буде, краще поберегти їх для завтрашнього дня, коли можна буде розпочати важливий проєкт.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 лютого для Козорогів

День сприятливий для налагодження стосунків із людьми з минулого, з якими ви свого часу не дуже добре розлучилися, тепер ви не тільки помиритеся, але й зможете бути корисними одне одному в роботі.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20 лютого для Водоліїв

На зустрічі — як ділового, так і особистого характеру — бажано не зловживати алкоголем: під його впливом ви можете сказати зайве, що не сприятиме досягненню важливої мети.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 лютого для Риб

Висловлюючи свою точку зору на ситуацію, що склалася, пам'ятайте, що найкраще чують того, хто говорить тихо: крик і непарламентські висловлювання навряд чи допоможуть вам переконати хоч би кого у своїй правоті.

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