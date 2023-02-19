Гороскоп на 20 лютого для всіх знаків зодіаку: день підбиття підсумків

День потрібно розпочати з підбиття підсумків попереднього місячного циклу, кількість днів якого в цьому разі становить тридцять.
Бажано також проаналізувати свою професійну діяльність і вчинки, зроблені у стосунках з людьми навколо – близькими та колегами. Виявлені помилки необхідно виправити, а за завдані образи – вибачитися, час на це ще є. У другій половині дня можна будувати плани на майбутнє та загадувати бажання – вони обов'язково збудуться.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 20 лютого для Овнів
На роботі небажано відволікатися на спілкування телефоном та порожні – не пов'язані з основною діяльністю – розмови з колегами, тому вам важко буде зосередитися на виконуваних обов'язках.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 20 лютого для Тельців
Вибираючи між розумовою та фізичною працею, необхідно буде зупинитися на першій – у ній сьогодні вдасться досягти грандіозних успіхів, які дозволять просунутися вгору кар'єрними сходами.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 20 лютого для Близнят
Відповідаючи на будь-яке запитання, яке цього дня поставить перед вами життя, прислухайтеся не до доводів розуму, який навряд чи грамотно оцінить ситуацію, що склалася, а до інтуїції – вона не підведе.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 20 лютого для Раків
Як би вас не вмовляли сьогодні підписати важливий документ – наприклад, кредитний договір або звіт, відмовтеся під пристойним приводом і перенесіть цей процес хоча б на завтрашній день.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 20 лютого для Левів
Зірки радять вам зайнятися улюбленою справою – подбати про зовнішній вигляд, який ви останнім часом добряче занедбали: сьогоднішній день ідеально підходить для відвідування магазинів і салону краси.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 20 лютого для Дів
Ухвалюючи важливе – життєве чи професійне – рішення, орієнтуйтеся виключно на своє уявлення про те, який вигляд має мати правильний результат, і не слухайте чужих порад.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 20 лютого для Терезів
День сприятливий для переговорів будь-якої якості – як ділової, так і особистої, в будь-якому разі вдасться досягти взаєморозуміння і, як наслідок, важливих довгострокових домовленостей.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 20 лютого для Скорпіонів
Максимального спокою, перебувати в якому вам рекомендують сьогодні зірки, можна буде досягти, відмовившись від спілкування з оточенням, навіть якщо йтиметься про найближчих людей.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 20 лютого для Стрільців
Поява старого знайомого, з яким ви давно не спілкувалися, призначена для того, щоб виправити якусь ситуацію у вашому житті, тож необхідно поставитися до нього максимально уважно.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 20 лютого для Козорогів
День сприятливий для того, щоб відкласти убік роботу і трохи побалувати себе – наприклад, сходити в кіно, прийняти ванну з лавандою або просто почитати й полежати на дивані – тут кому що більше подобається.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 20 лютого для Водоліїв
До претензій, які ви можете сьогодні почути від близьких людей, необхідно поставитися з розумінням – навряд чи вони думають те, про що говорять, найімовірніше, їхні слова зумовлені дратівливістю.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 20 лютого для Риб
День несприятливий для зустрічей із друзями – замість веселощів, які не завжди доречні в наш час, вони можуть принести суперечки і, як наслідок, сварки, які на тривалий час зіпсують ваші добрі стосунки.
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