Гороскоп на 20 лютого для всіх знаків зодіаку: день підбиття підсумків

День потрібно розпочати з підбиття підсумків попереднього місячного циклу, кількість днів якого в цьому разі становить тридцять.

Бажано також проаналізувати свою професійну діяльність і вчинки, зроблені у стосунках з людьми навколо – близькими та колегами. Виявлені помилки необхідно виправити, а за завдані образи – вибачитися, час на це ще є. У другій половині дня можна будувати плани на майбутнє та загадувати бажання – вони обов'язково збудуться.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 лютого для Овнів

На роботі небажано відволікатися на спілкування телефоном та порожні – не пов'язані з основною діяльністю – розмови з колегами, тому вам важко буде зосередитися на виконуваних обов'язках.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 лютого для Тельців

Вибираючи між розумовою та фізичною працею, необхідно буде зупинитися на першій – у ній сьогодні вдасться досягти грандіозних успіхів, які дозволять просунутися вгору кар'єрними сходами.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 лютого для Близнят

Відповідаючи на будь-яке запитання, яке цього дня поставить перед вами життя, прислухайтеся не до доводів розуму, який навряд чи грамотно оцінить ситуацію, що склалася, а до інтуїції – вона не підведе.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 лютого для Раків

Як би вас не вмовляли сьогодні підписати важливий документ – наприклад, кредитний договір або звіт, відмовтеся під пристойним приводом і перенесіть цей процес хоча б на завтрашній день.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 лютого для Левів

Зірки радять вам зайнятися улюбленою справою – подбати про зовнішній вигляд, який ви останнім часом добряче занедбали: сьогоднішній день ідеально підходить для відвідування магазинів і салону краси.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 лютого для Дів

Ухвалюючи важливе – життєве чи професійне – рішення, орієнтуйтеся виключно на своє уявлення про те, який вигляд має мати правильний результат, і не слухайте чужих порад.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 лютого для Терезів

День сприятливий для переговорів будь-якої якості – як ділової, так і особистої, в будь-якому разі вдасться досягти взаєморозуміння і, як наслідок, важливих довгострокових домовленостей.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 лютого для Скорпіонів

Максимального спокою, перебувати в якому вам рекомендують сьогодні зірки, можна буде досягти, відмовившись від спілкування з оточенням, навіть якщо йтиметься про найближчих людей.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 лютого для Стрільців

Поява старого знайомого, з яким ви давно не спілкувалися, призначена для того, щоб виправити якусь ситуацію у вашому житті, тож необхідно поставитися до нього максимально уважно.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 лютого для Козорогів

День сприятливий для того, щоб відкласти убік роботу і трохи побалувати себе – наприклад, сходити в кіно, прийняти ванну з лавандою або просто почитати й полежати на дивані – тут кому що більше подобається.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20 лютого для Водоліїв

До претензій, які ви можете сьогодні почути від близьких людей, необхідно поставитися з розумінням – навряд чи вони думають те, про що говорять, найімовірніше, їхні слова зумовлені дратівливістю.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 лютого для Риб

День несприятливий для зустрічей із друзями – замість веселощів, які не завжди доречні в наш час, вони можуть принести суперечки і, як наслідок, сварки, які на тривалий час зіпсують ваші добрі стосунки.

Читайте також: