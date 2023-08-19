Гороскоп на 20 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли зусилля дадуть результат

До того ж торкнутися це може не лише професійних, а й – якщо на календарі вихідний – побутових чи особистих питань. Так, велика ймовірність того, що дії, спрямовані на облаштування житла, перетворять його на картинку з каталогу, а виховні заходи дадуть чудовий результат.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 серпня для Овнів

У жодному разі не можна сумніватися в правильності мети, яку ви перед собою поставили: інакше, енергія, яка призначена для її досягнення, буде витрачена не на роботу, а на переживання.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 серпня для Тельців

Домашньою роботою сьогодні краще займатися без ентузіазму – за необхідності, інакше ви можете втратити до неї інтерес, і наполовину прибраний будинок буде дивним видовищем.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 серпня для Близнят

Намагайтеся нікого не обдурювати: збрехавши один раз, ви потрапите в «павучу сітку», яка затягуватиме вас дедалі глибше, не даючи вирватися з ланцюга фальшивих слів та обіцянок.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 серпня для Раків

Представникам вашого знака категорично не рекомендується давати гроші в борг, особливо близьким друзям: найімовірніше, вони не зможуть повернути те, що взяли, а ви залишитеся і без грошей, і без друга.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 серпня для Левів

Не допускайте несправедливості стосовно себе та близьких вам людей – зіткнувшись з такою ситуацією, негайно припиняйте будь-які спроби упередженості та необ'єктивності.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 серпня для Дів

День сприятливий для відновлення взаємин із людьми, які з якоїсь причини на якийсь час зникли з вашого життя: сьогодні вони можуть несподівано з'явитися, продемонструвавши доброзичливі наміри.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 серпня для Терезів

Думки, які спадають на думку цього дня, особливо якщо вони стосуватимуться професійної діяльності, необхідно не запам'ятовувати, а записувати – не варто розкидатися перспективними задумами.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 серпня для Скорпіонів

Сприятливий день для складання планів на перспективу – від тижня до місяця: вам вдасться вирішити, що необхідно зробити в першу чергу та відокремити важливі справи від другорядних

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 серпня для Стрільців

Ні в кого не питайте поради щодо того, як вам вчинити в життєвій ситуації, що склалася, все одно ніхто крім вас не зможе в ній зорієнтуватися

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 серпня для Козорогів

Вам може здатися, що запасів енергії вистачить на всі справи, які ви запланували, але це оманливе враження: сили треба заощаджувати, і у зв'язку з цим, займатися лише тим, що дійсно є важливим.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20 серпня для Водоліїв

Хороший час для купівлі та продажу: все, що буде придбано цього дня, виявиться чудової якості, а продане принесе набагато більший прибуток, ніж той, на який ви розраховували спочатку.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 серпня для Риб

Представники знака, які давно думають про зміну роду діяльності, але не знають, чим саме зайнятися, сьогодні можуть отримати відповідь на своє внутрішнє питання – головне, не пропустити підказку Всесвіту.

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