Гороскоп на 20 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно влаштувати свято

День – навіть у наш непростий час – ідеально підходить для свят, для яких завжди має бути місце в нашому житті.

Міру веселощів кожен може визначати для себе сам, але незмінним для всіх є одне: важливо бути обережними. Під впливом винних випарів – навіть у невеликій кількості – можна, втративши контроль над собою, сказати чи зробити щось таке, за що вже завтра стане щонайменше соромно. Тому тим, кому є що приховувати, краще відмовитися навіть від кількох ковтків шампанського або, дозволивши їх собі, стулити рот на замок.

Овен

Можна братися до реалізації давно запланованого проєкту – такі ж сприятливі для цього обставини складуться нескоро. Фізичні навантаження цього дня загрожують травмами – їх краще уникати.

Телець

Можна результативно витрачати енергію, накопичену протягом попереднього часу, головне – спрямувати її в "мирне русло", а не на суперечки та конфлікти зі своїм оточенням – як відомо, ви це любите.

Близнята

Не можна давати емоціям навіть найменшої можливості взяти гору над здоровим глуздом – результатом може стати сварка з кимось із близьких, наслідки якої доведеться довго розхлебувати.

Рак

День обіцяє бути вдалим у діловому й фінансовому відношенні: можна братися до втілення в життя нових проєктів, укладати серйозні угоди та підписувати важливі договори.

Лев

Рекомендується провести день на самоті або хоча б в оточенні сім'ї чи хороших друзів, від яких ви за жодних умов не очікуєте підступів – з малознайомими людьми краще не спілкуватися.

Діва

Ви отримаєте можливість розгадати таємницю, яка не дає вам спокою вже доволі тривалий час: для цього достатньо дослухатися до того, що кажуть люди поряд – багато для вас стане зрозумілим.

Терези

Хороший день для примирення з людиною, сварка з якою засмучує вас останнім часом: сьогодні вона буде готова не лише вислухати, а й зрозуміти доводи, які ви для неї приготували.

Скорпіон

Скласти план дій на найближчий час найлегше і найправильніше, дослухавшись до свого внутрішнього голосу – він підкаже, що варто заносити до переліку звершень, а що – ні.

Стрілець

Будьте особливо уважні до людей навколо: їхня поведінка, слова і – головне! – обмовки дозволять зробити висновки про їхні справжні – хороші чи не дуже – наміри щодо вас.

Козоріг

Настав час розпочати реалізацію проєкту, про який ви давно і дієво мріяли, – обставини максимально сприятимуть вам у ваших починаннях.

Водолій

Знайомство, яке сталося в цей час, може стати початком довготривалих і міцних взаємин, які з великою ймовірністю закінчаться офіційною реєстрацією стосунків.

Риби

День роботи на перспективу: все, що ви зробите цього дня, принесе дивіденди не одразу, а через деякий час, проте їхня сума буде більш ніж приголомшливою.

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