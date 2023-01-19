Гороскоп на 20 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна конфліктувати та думати про погане

Під забороною перебуває будь-яке зло, зокрема й на ментальному рівні: не можна допускати поганих думок і побажань, навіть якщо здається, що їхній "адресат" за всіма показниками заслуговує на таке ставлення. Також не можна нервувати, хвилюватися, конфліктувати і сваритися, загалом відчувати будь-які негативні емоції – вони можуть порушити гармонію Всесвіту, а тому перебувають під забороною зірок.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 січня для Овнів

Велика ймовірність серйозного просування в кар'єрі чи бізнесі: наприклад, вдасться отримати посаду своєї мрії або укласти угоду, яку ви для себе без хибної скромності назвете "контрактом століття".

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 січня для Тельців

Вирішивши вкласти гроші в будь-яку справу, насамперед прорахуйте всі ризики, які можливі в цій ситуації: погодьтеся, буде дуже прикро замість очікуваного прибутку зазнати збитків.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 січня для Близнят

На роботі намагайтеся не нагадувати про себе без зайвої потреби: потрапивши на очі керівництву, ви можете отримати завдання, від якого інші – через його безперспективність – вирішили відмовитися.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 січня для Раків

Намагайтеся не дратуватися через дрібниці, і тим більше не зганяйте свій поганий настрій на тих, хто перебуває поруч: не варто ризикувати хорошими стосунками через дріб'язковий привід.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 січня для Левів

Людей, які хотітимуть викликати у вас негативні емоції, буде достатньо, тому перш ніж видати очікувану реакцію, порахуйте до десяти – і згодом подякуйте собі за стриманість.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 січня для Дів

Будь-які документи, які ви сьогодні підписуватимете, мають бути не просто прочитані, а вивчені – аж до останньої коми: лише так ви зможете бути впевненими в тому, що не припустилися помилок.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 січня для Терезів

Присвятіть сьогоднішній день догляду за власним домом: напередодні вихідних бажано навести ідеальний лад, прибравши нарешті все, що так чи інакше стосувалося минулих свят.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 січня для Скорпіонів

Від негативних емоцій і песимістичних думок, які можуть охопити вас сьогодні, відволіче будь-яка розумова робота: зосередившись на пов'язаних із нею думках, ви й не згадаєте про погане.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 січня для Стрільців

Найкращий засіб від поганого настрою сьогодні – втім, як і завжди – розмови у приємній обстановці, наприклад, у затишному кафе з улюбленими вами людьми: коханими, рідними чи друзями.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 січня для Козорогів

По важливу і слушну пораду необхідно звернутися до людини, яка має більш вагомий життєвий досвід, ніж ви – наприклад, родич або колега, що перевершує вас за віком.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20 січня для Водоліїв

Конфлікт, який може розгорітися через будь-яку дрібницю, наприклад, через банальне застереження, здатний на довгий час зіпсувати стосунки з близькою людиною – намагайтеся цього не допустити.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 січня для Риб

Отримавши пропозицію гарно заробити, не доклавши для цього особливих зусиль, добре поміркуйте, перш ніж відповідати згодою: найімовірніше, вас хочуть втягнути в авантюру, яка не принесе нічого, крім збитків.

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